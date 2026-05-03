  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Formel 1 Rennen in Miami beginnt früher

SDA

3.5.2026 - 07:35

Der GP von Miami beginnt wegen drohender Gewitter drei Stunden früher
Der GP von Miami beginnt wegen drohender Gewitter drei Stunden früher
Keystone

Das Formel-1-Rennen von Miami wird wegen eines befürchteten Unwetters vorgezogen. Es beginnt am Sonntag schon um 19.00 Uhr Schweizer Zeit.

Keystone-SDA

03.05.2026, 07:35

Ursprünglich hätte der vierte Grand Prix des Jahres um 22.00 Uhr starten sollen. Da aber möglicherweise auch Blitzeinschläge drohen, entschieden sich die Regelhüter der Motorsport-Königsklasse für einen früheren Beginn des Rennens in Florida.

Das liegt nicht zuletzt an lokalen Vorschriften zu Gewitter und Blitz. Sollte es innerhalb eines überschaubaren Umkreises um die Rennstrecke herum blitzen, müsste der Anlass unterbrochen werden, die Anwesenden müssten Schutz suchen. Das wollen die Veranstalter vermeiden.

Im vergangenen Jahr zwangen drohende Unwetter die Regelbehörde dazu, mehr als zwei Stunden vor dem Rennstart ein Protokoll herauszugeben, sollte die Strecke wegen Blitzeinschlags evakuiert werden müssen. Die Wetter-Prognose trat am Ende aber nicht ein. Oscar Piastri im McLaren gewann dann das Rennen. Diesmal startet Kimi Antonelli im Mercedes von ganz vorn.

Meistgelesen

Wie eine kurze Auszeit für Familie Kündig zum nie endenden Lebenstraum wurde
«Danach sind wir getrennte Wege gegangen – zumindest kurzzeitig»
Die 5 lustigsten TV-Momente, die kein Schweizer je vergessen wird

Videos aus dem Ressort

Osasuna – Barcelona 1:2

Osasuna – Barcelona 1:2

LALIGA | 34. Runde | Saison 25/26

02.05.2026

Basel – Thun 3:1

Basel – Thun 3:1

Super League | 35. Runde | Saison 25/26

02.05.2026

Vaduz – Stade-Lausanne 2:2

Vaduz – Stade-Lausanne 2:2

Challenge League | 33. Runde | Saison 25/26

02.05.2026

Osasuna – Barcelona 1:2

Osasuna – Barcelona 1:2

Basel – Thun 3:1

Basel – Thun 3:1

Vaduz – Stade-Lausanne 2:2

Vaduz – Stade-Lausanne 2:2

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Sprintrennen in Miami. McLaren-Doppelsieg durch Norris und Piastri – Mercedes geschlagen

Sprintrennen in MiamiMcLaren-Doppelsieg durch Norris und Piastri – Mercedes geschlagen

Formel E. Deshalb ist das Rennen in Berlin für Müller und Wehrlein ganz besonders

Formel EDeshalb ist das Rennen in Berlin für Müller und Wehrlein ganz besonders

Im Alter von 59 Jahren gestorben. Italienischer Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi ist tot

Im Alter von 59 Jahren gestorbenItalienischer Ex-Rennfahrer Alessandro Zanardi ist tot