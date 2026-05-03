Der GP von Miami beginnt wegen drohender Gewitter drei Stunden früher Keystone

Das Formel-1-Rennen von Miami wird wegen eines befürchteten Unwetters vorgezogen. Es beginnt am Sonntag schon um 19.00 Uhr Schweizer Zeit.

Keystone-SDA SDA

Ursprünglich hätte der vierte Grand Prix des Jahres um 22.00 Uhr starten sollen. Da aber möglicherweise auch Blitzeinschläge drohen, entschieden sich die Regelhüter der Motorsport-Königsklasse für einen früheren Beginn des Rennens in Florida.

Das liegt nicht zuletzt an lokalen Vorschriften zu Gewitter und Blitz. Sollte es innerhalb eines überschaubaren Umkreises um die Rennstrecke herum blitzen, müsste der Anlass unterbrochen werden, die Anwesenden müssten Schutz suchen. Das wollen die Veranstalter vermeiden.

Im vergangenen Jahr zwangen drohende Unwetter die Regelbehörde dazu, mehr als zwei Stunden vor dem Rennstart ein Protokoll herauszugeben, sollte die Strecke wegen Blitzeinschlags evakuiert werden müssen. Die Wetter-Prognose trat am Ende aber nicht ein. Oscar Piastri im McLaren gewann dann das Rennen. Diesmal startet Kimi Antonelli im Mercedes von ganz vorn.