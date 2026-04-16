Roger Benoit: «Rindt und ich rauchten zusammen – drei Stunden später war er tot»

Jochen Rindt starb 1970 in Monza. IMAGO/ZUMA Press Wire

Formel 1 wird nicht nur mit Spektakel in Verbindung gebracht, sondern auch mit dem Tod. Roger Benoit hat viele tödliche Unfälle hautnah miterlebt. Die Formel-1-Reporter-Legende erinnert sich.

«Formel Wahnsinn» Die «Blick»-Reporterlegende Roger Benoit kennt die Formel 1 wie kaum ein anderer. In «Formel Wahnsinn» schaut er zurück auf über 825 Grand Prix und sein verrücktes Leben. Dabei verrät er einzigartige Anekdoten, unglaubliche Skandale und tragische Geschichten. Das Buch, geschrieben vom stellvertretenden «Blick»-Sportchef Daniel Leu, ist seit dem 16. April 2026 auf beobachter.ch/shop und in allen Buchhandlungen der Schweiz erhältlich.

«Am Samstagmorgen sass ich mit Rindt auf der Boxenmauer. Wir haben über den defektanfälligen Lotus geredet und zusammen geraucht, er Zigaretten und ich Zigarren. Dann lief Jackie Stewart vorbei und sagte Jochen: ‹Hör endlich mal auf mit dem Scheiss, sonst lebst du nicht mehr lange.› Drei Stunden später war Jochen tot. Dieser Satz von Jackie geht mir bis heute nicht aus dem Kopf.» Diese Zeilen aus Roger Benoits neuem Buch «Formel Wahnsinn» gehen unter die Haut.

Es war der 5. September 1970, der 28-jährige Rindt verunfallte im Qualifying zum Grossen Preis von Italien in Monza. Ein Tag später wurde das Rennen ausgetragen, beinahe als wäre nichts geschehen: «Als am Sonntag Clay Regazzoni, der an Rindts Todestag seinen 31. Geburtstag feierte, auf Ferrari seinen ersten GP gewann, flippten die 200'000 Zuschauer völlig aus. Der Tod von Rindt hat da schon kaum noch jemanden interessiert. Da verstand ich, wie brutal dieser Sport ist», so Benoit, der damals 21-jährig war und sein erst viertes Rennen als Reporter abdeckte. Wie es das Schicksal will, wurde Rindt am Ende jener Saison posthum Weltmeister.

«The Show Must Go On» wurde damals gnadenlos praktiziert, der Tod schon fast in Kauf genommen. So habe der Belgier Jacky Ickx zu Benoit mal gesagt, er habe während seiner F1-Karriere am Morgen sein Hotelzimmer immer schön aufgeräumt, denn er habe nie gewusst, ob er abends noch einmal zurückkehren werde.

Blick-Reporter Roger Benoit (rechts) mit Bernie Ecclestone. imago

Rindts tödlicher Unfall war nur der erste, den Roger Benoit hautnah miterlebte. Besonders brutal war derjenige 1974 in Watkins Glen. In den Boxen hört Benoit, dass der Österreicher Helmut Koinigg bei seinem erst zweiten Grand Prix schwer verunglückt sein soll. Er geht zur Unfallstelle und findet eine Szene vor, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: «Auf seinem Heckflügel lag sein Helm, darin sein abgerissener Kopf. Und aus seinem Helm kam eine Blutfontäne. Schreckliche Bilder, die du nicht mehr aus deinem Kopf bringst.»

Schwärzestes Kapitel der Formel-1-Geschichte

20 Jahre später erlebt Benoit in Imola eines der schwärzesten Kapitel der Formel-1-Geschichte. Bereits am Freitag schreibt die Reporter-Legende nach einem schweren Unfall von Rubens Barrichello im freien Training: «Schwarzer Auftakt in Imola.» Was folgen sollte, konnte er nicht erahnen.

Nach 18 Minuten im Training vom Samstag löst sich der Frontflügel des Simtek von Roland Ratzenberger, der nur zwei Wochen davor in Japan sein GP-Debüt in der Formel 1 gab. Steuern und entscheidend bremsen kann der Österreicher nicht mehr. Er rast mit über 300 km/h geradeaus in die Betonmauer. Der 33-Jährige erleidet einen Schädelbruch und ist auf der Stelle tot.

Das Fahrerlager ist geschockt. Es ist der erste tödliche Unfall an einem offiziellen Formel-1-Rennwochenende seit 1982 und Riccardo Paletti. Die Fahrer spannen nach Ratzenbergers Unfall zusammen und verlangen von der FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) die Erhöhung der Sicherheitsstandards an Fahrzeugen und Rennstrecken. Das Rennen soll am Sonntag trotzdem über die Bühne gehen – einer war sich dem aber nicht sicher.

«Ayrton Senna wollte eigentlich aufhören», erinnert sich Benoit in seinem Buch. «Da der Williams-Pilot aber die ersten beiden Rennen punktelos blieb, startete er am Sonntag dann doch. Der Rest ist bekannt.»

Am Sonntag steht Senna auf der Startbahn und startet von der Pole-Position aus, nachdem er im Training am Freitag die schnellste Zeit fuhr. Er behauptet beim Start seine Führung, ein Unfall hinter ihm löst allerdings gleich eine Safety-Car-Phase aus. Nach der fünften Runde wird das Rennen wieder aufgenommen, zwei Runden später verliert Senna bei einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Williams und kracht trotz Bremsversuch mit über 200 km/h in eine Betonmauer. Ein Teil der abgebrochenen Radaufhängung durchbohrt seinen Helm und fügt ihm tödliche Verletzungen zu.

Ayrton Sennas Williams kurz nach dem Aufprall gegen eine Betonmauer. KEYSTONE

Die brasilianische Ikone wird ins Spital geflogen und vier Stunden später für klinisch tot erklärt. «Es kam dann mal wieder ein ungeschriebenes Gesetz zur Anwendung: Sterbe nie auf der Rennstrecke. Das hatte offenbar versicherungstechnische Gründe», so Benoit. 37 Minuten nach Sennas Unfall wird das Rennen fortgeführt, Michael Schumacher gewinnt es und sagt danach: «Ich habe gewonnen, kann aber nicht glücklich sein. Ich kann einzig sagen, dass wir hoffentlich daraus lernen werden.»

Letzter tödlicher Unfall

Nach Ratzenbergers und Sennas Tod nehmen sich der damalige FIA-Präsident Max Mosley und Formel-1-Boss Bernie Ecclestone des Themas Sicherheit an. Verschiedene Massnahmen werden eingeführt, unter anderem ab 2003 das HANS-System, eine Frontal-Kopfrückhaltevorrichtung. Sie soll bei Unfällen die Beschleunigung des Kopfes und die Überdehnung der Wirbelsäule vermindern.

Dank der neuen Sicherheitsvorkehrungen wird die Formel 1 sicherer – bis zum tödlichen Unfall von Jules Bianchi in Suzuka am 5. Oktober 2014. «Dieser Unfall regt mich bis heute auf», so Benoit. Es sei der sinnloseste der ganzen F1-Geschichte. Im strömenden Regen kommt Adrian Sutil von der Strecke ab und bleibt im Kiesbett stecken. Während ein Bagger den Sauber-Boliden birgt, fliegt nur die Gelbe Flagge. Bianchi reduziert die Geschwindigkeit, aber nicht genügend. Er verliert die Kontrolle über seinen Marussia und crasht in den neun Tonnen schweren Bagger. Der Franzose wird im Spital in ein künstliches Koma versetzt und stirbt neun Monate später am 17. Juli 2015 an den Folgen seines Unfalls.

Jules Bianchi starb neun Monate nach seinem Unfall in Suzuka. imago/HochZwei

Wieder reagiert die FIA und führt ab 2018 das Halo-System über dem Cockpit ein, um den Kopf der Fahrer zu schützen. Seitdem hat die Vorrichtung aus Titan einige Leben gerettet – und sorgt dafür, dass die Formel 1 «eine der harmlosesten Sportarten der Welt» ist und tödliche Unfälle der Vergangenheit angehören.

Dass im Motorsport trotz der sehr hohen Sicherheitsstandards bei Weitem nicht alles harmlos ist, daran wurden wir am vergangenen Wochenende erinnert. Auf dem Nürburgring verlor der 66-jährige Juha Miettinen nach einem Massenunfall beim Qualifier zum 24-Stunden-Rennen sein Leben.

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