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Formel 1 Mercedes-Russell gewinnt in China den Sprint vor dem Ferrari-Duo

SDA

14.3.2026 - 04:49

WM-Leader George Russell hält die Ferrari im ersten Sprintrennen der Saison in Schach.
WM-Leader George Russell hält die Ferrari im ersten Sprintrennen der Saison in Schach.
Keystone

George Russell gewinnt in Schanghai im Vorfeld des Grand Prix von China den ersten Sprint der Formel-1-Saison 2026. Der WM-Leader im Mercedes setzt sich souverän vor den beiden Ferrari durch.

Keystone-SDA

14.03.2026, 04:49

14.03.2026, 08:39

Sechs Tage nach seinem überlegenen Sieg beim Saisonauftakt in Melbourne unterstrich Russell auch im ersten von sechs Sprintrennen dieses Jahres seine aktuelle Vormachtstellung. Für den WM-Leader war es nach Brasilien 2022 der zweite Erfolg in diesem Format.

Dem Druck von Ferrari standgehalten

Von der Pole-Position gestartet, geriet der Brite nur in der Startphase des Rennens über rund ein Drittel einer kompletten Grand-Prix-Distanz unter Druck. Wie schon in Australien erwischten die beiden Fahrer von Ferrari den besseren Start. Diesmal war es Vorjahressieger Lewis Hamilton mit Teamkollege Charles Leclerc im Schlepptau, der Russell die Spitzenposition streitig machte. Nach mehreren Führungswechseln setzte sich Russell jedoch entscheidend ab. Bis Rennhälfte erarbeitete er sich einen Vorsprung von gut drei Sekunden.

Auch eine späte Phase mit dem virtuellen Safety-Car, ausgelöst durch den Defekt am Audi von Nico Hülkenberg, brachte den Sieg des Mercedes-Fahrers nicht mehr in Gefahr. Nach 19 Runden kreuzte Russell die Ziellinie mit sicherem Vorsprung auf Leclerc und Hamilton.

Verstappen nicht in den WM-Punkten

Hinter dem Podest klassierten sich Titelverteidiger Lando Norris im McLaren sowie Kimi Antonelli im zweiten Mercedes. Letzterer wurde durch eine Zehn-Sekunden-Strafe infolge einer Kollision mit Isack Hadjar im Red Bull gebremst.

Ein Rennen zum Vergessen erlebte Max Verstappen. Der vierfache Weltmeister fiel nach einem missglückten Start von Platz 8 auf 20 zurück. Die anschliessende Aufholjagd des Niederländers endete im 9. Rang, womit er die WM-Punkteränge der besten acht knapp verpasste. Auch Teamkollege Hadjar blieb als 15. ohne zählbares Ergebnis.

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