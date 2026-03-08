George Russell im Mercedes heisst der erste GP-Sieger der Formel-1-Saison 2026 Keystone

Mercedes feiert beim Saisonauftakt der Formel 1 in Melbourne einen Doppelerfolg. Der aus der Pole-Position gestartete George Russell siegt im Grand Prix von Australien vor Teamkollege Kimi Antonelli.

Keystone-SDA SDA

Dahinter folgten auf den Rängen 3 und 4 Charles Leclerc und Rekordweltmeister Lewis Hamilton in den Ferrari. Der Monegasse und der Engländer hatten das erste Rennen nach der grossen Regelrevolution nach einem starken Beginn zwischenzeitlich sogar angeführt, ab Rennhälfte übernahm Russell jedoch wieder die Führung und gab diese bis zum Schluss nicht mehr ab.

Grosse Lücke hinter Mercedes und Ferrari

Nach 58 Runden im Albert Park von Melbourne wurde Russell mit knapp drei Sekunden Vorsprung auf seinen von Position 2 gestarteten Teamkollegen Kimi Antonelli als Erster abgewunken. Für den Briten war es in seinem 153. Grand Prix in der Formel 1 der sechste Sieg, der erste in Australien. Mit dem ersten Doppelerfolg seit November 2024 in Las Vegas wurde Mercedes seiner Favoritenrolle gerecht.

Hinter den beiden Autos von Mercedes und Ferrari klaffte eine grosse Lücke. Titelverteidiger Lando Norris musste sich im ersten von 24 Grands Prix dieses Jahres mit Platz 5 begnügen. Sein Rückstand auf den viertplatzierten Hamilton betrug über 35 Sekunden. Der vierfache Weltmeister Max Verstappen im Red Bull wurde nach seinem Unfall im Qualifying und dem Start aus der zweitletzten Reihe Sechster.

Piastris Missgeschick vor dem Start

Für den ersten grossen Aufreger beim Saisonauftakt war schon vor Rennbeginn ausgerechnet Lokalmatador Oscar Piastri besorgt. Der WM-Dritte der Vorsaison krachte auf dem Weg in die Startaufstellung, wo er vor Teamkollege Norris Platz 5 eingenommen hätte, mit seinem McLaren in die Streckenbegrenzung. Das Auto war in der kurzen Zeit bis zum Start nicht mehr zu reparieren. Damit bleibt eine bemerkenswerte Statistik bestehen: Noch nie hat ein Australier beim Grand Prix im eigenen Land einen Podestplatz erreicht.

Audi punktet beim Debüt

Eine erfolgreiche Premiere feierte Audi als Werksteam in der Formel 1. Der von Startplatz 10 losgefahrene Gabriel Bortoleto gewann als Neunter zwei WM-Punkte. Für Teamkollege Nico Hülkenberg war das erste Rennen nach der Sauber-Ära ein Reinfall. Der deutsche Routinier musste aufgrund technischer Probleme an seinem Auto auf einen Start verzichten.