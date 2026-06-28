Der Franzose Sébastien Ogier (Toyota) gewinnt die Rallye Akropolis vor dem vom Pech verfolgten Belgier Thierry Neuville (Hyunday).

Neuville lag mit Ogier gleichauf, als er in der Schlussphase des Rennens wegen eines Reifenschadens Zeit verlor. Die zur Verfügung stehenden Reifen (Hankook) sorgten bei vielen Fahrern für Klagen und Reklamationen. Adrien Foumaux (Hyunday) erlitt vier Reifenpannen und wurde dennoch Sechster.

Am Ende lag Sébastien Ogier, der neunmalige Weltmeister, fast eine Minute vor Neuville und über drei Minuten vor dem Japaner Takamoto Katsuta.

In der WM-Wertung verteidigte Elfyn Evans (Toyota) die Führung mit Erfolg.