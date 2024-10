Sechste Pole-Position der Karriere, die erste in dieser Saison, für Ferrari-Fahrer Carlos Sainz Keystone

Wie im Vorjahr nimmt ein Ferrari-Fahrer den Grand Prix von Mexiko aus der Pole-Position in Angriff. Carlos Sainz ist um gut zwei Zehntel schneller als Max Verstappen im Red Bull.

SDA

Der Spanier Sainz schnappte sich in dieser Saison zum ersten Mal den besten Startplatz. Insgesamt ist es für den dreifachen GP-Sieger die sechste Pole-Position der Karriere. Der WM-Leader Verstappen zeigte sich «sehr glücklich», wie schon zuletzt in Austin in der ersten Reihe zu stehen. Denn tags zuvor konnte der Niederländer wegen Komplikationen mit der Technik nur wenige Runden drehen. Verstappen sprach danach von einem «nutzlosen Tag».

Verstappen einen Zehntel schneller als Norris

Am Samstag – mit einem anderen, schon früher in der Saison verwendeten Motor – betrieb Verstappen mehr als nur Schadensbegrenzung. Er liess eher unerwartet gar Lando Norris hinter sich.

Der Brite im McLaren sicherte sich für das Rennen im Autodromo Hermanos Rodriguez, das sich auf knapp 2300 Meter über Meer befindet, Startplatz drei (Start 21.00 Uhr Schweizer Zeit). Neben Norris, der im WM-Zwischenklassement 57 Punkte hinter Verstappen liegt, steht Charles Leclerc im zweiten Ferrari.

Piastri und Perez weit zurück

Grosse Enttäuschungen setzte es für die Teamkollegen von Norris und Verstappen ab. Sowohl der Australier Oscar Piastri im McLaren (17.) – wenige Stunden zuvor im dritten Training noch der Schnellste – wie auch der Einheimische Sergio Perez (18.) schieden bereits im ersten Teil des Qualifyings aus.

Das Gleiche widerfuhr einmal mehr auch dem Chinesen Zhou Guanyu im Sauber-Ferrari als 20., während der Finne Valtteri Bottas (15.) immerhin die erste Selektion überstand.

sda