Der neue Formel-1-Rennstall Audi tritt unter dem Namen Audi Revolut F1 Team an

Der in der kommenden Saison mit einer eigenen Equipe in die Formel 1 einsteigende Autobauer Audi verrät immer mehr Details vor seiner Premiere. Der Rennstall heisst offiziell Audi Revolut F1 Team.

In welchen Farben die neuen, am Standort des einstigen Teams Sauber gefertigten Autos daherkommen, haben sie bei Audi noch nicht offizialisiert. Die Vorstellung ist am 20. Januar in Berlin geplant. Dafür herrscht nun Klarheit über den Namen der Equipe: Audi Revolut F1 Team. Revolut ist ein Finanz-Unternehmen aus London.

«Die Enthüllung des Namens und des Logos des Teams ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in die Königsklasse des Motorsports. Beide verleihen unseren Ambitionen eine klare Identität und spiegeln eine starke Vision und einen innovativen Spirit wider», erklärte Geschäftsführer Gernot Döllner.

Bislang existiert vom Audi mit der Bezeichnung R26 nur eine Konzept-Version, die im November in München präsentiert worden ist. «Die Vorstellung in Berlin wird der erste Moment sein, in dem wir erstmals alle als Team zusammenstehen und unsere weltweite Fangemeinde einladen, sich uns bereits vor unserem Debüt im nächsten Jahr anzuschliessen», sagte Projektleiter Mattia Binotto.