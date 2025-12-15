  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Neue Details bekannt Jetzt ist der Name von Saubers Nachfolge-Team in der Formel 1 offiziell

SDA

15.12.2025 - 13:49

Der neue Formel-1-Rennstall Audi tritt unter dem Namen Audi Revolut F1 Team an
Der neue Formel-1-Rennstall Audi tritt unter dem Namen Audi Revolut F1 Team an
Instagram

Der in der kommenden Saison mit einer eigenen Equipe in die Formel 1 einsteigende Autobauer Audi verrät immer mehr Details vor seiner Premiere. Der Rennstall heisst offiziell Audi Revolut F1 Team.

Keystone-SDA

15.12.2025, 13:49

15.12.2025, 15:41

In welchen Farben die neuen, am Standort des einstigen Teams Sauber gefertigten Autos daherkommen, haben sie bei Audi noch nicht offizialisiert. Die Vorstellung ist am 20. Januar in Berlin geplant. Dafür herrscht nun Klarheit über den Namen der Equipe: Audi Revolut F1 Team. Revolut ist ein Finanz-Unternehmen aus London.

«Die Enthüllung des Namens und des Logos des Teams ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf unserem Weg in die Königsklasse des Motorsports. Beide verleihen unseren Ambitionen eine klare Identität und spiegeln eine starke Vision und einen innovativen Spirit wider», erklärte Geschäftsführer Gernot Döllner.

Peter Saubers Lebenswerk. Eine bewegte und bewegende Geschichte endet nach 614 Grands Prix

Peter Saubers LebenswerkEine bewegte und bewegende Geschichte endet nach 614 Grands Prix

Bislang existiert vom Audi mit der Bezeichnung R26 nur eine Konzept-Version, die im November in München präsentiert worden ist. «Die Vorstellung in Berlin wird der erste Moment sein, in dem wir erstmals alle als Team zusammenstehen und unsere weltweite Fangemeinde einladen, sich uns bereits vor unserem Debüt im nächsten Jahr anzuschliessen», sagte Projektleiter Mattia Binotto.

Meistgelesen

Grüne schlagen Jungpolitiker zur Wahl vor – dann kommt's zum Eklat
Aufnahmen zeigen mutmasslich den Absturz der letzten Antonow An-22
Zwei Männer verhökern geklaute Vignetten für 100'000 Franken

Videos aus dem Ressort

Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel

Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel

Er wagt den Sprung nach Nordamerika mit 16, bricht die Lehre als Heizungsmonteur ab und träumt von der NHL. Nun hat Nino Niederreiter als erster Schweizer 1000 Partien in der Regular Season erreicht. Sportstars und Familienmitglieder gratulieren.

15.12.2025

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

15.12.2025

Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel

Federer, Odermatt und Co. gratulieren Niederreiter zum 1000. NHL-Spiel

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

Mainz-Coach Urs Fischer nach 2:2 gegen Bayern: «Wir haben uns belohnt»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ex-FCB-Coach muss gehen. Genk entlässt Trainer Thorsten Fink

Ex-FCB-Coach muss gehenGenk entlässt Trainer Thorsten Fink

Transfer-Ticker. Mündliche Einigung: Zidane soll Frankreich-Nati übernehmen

Transfer-TickerMündliche Einigung: Zidane soll Frankreich-Nati übernehmen

Super League. Lausannes Lekoueiry für zwei Spiele gesperrt

Super LeagueLausannes Lekoueiry für zwei Spiele gesperrt

«Daher war Geduld gefragt». So erklärt Coach Vuignier die Wiederauferstehung Meillards

«Daher war Geduld gefragt»So erklärt Coach Vuignier die Wiederauferstehung Meillards

Hockey-Nati. Nach dem Heimturnier ist vor den Olympischen Spielen

Hockey-NatiNach dem Heimturnier ist vor den Olympischen Spielen