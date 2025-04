Die Formel-E gastiert am Samstag in Miami – live auf blue Zoom ab 21 Uhr 11.04.2025

Endlich geht es mit der Formel E wieder los: Nach zwei Monaten seit dem letzten Rennen in Dschidda steht dieses Wochenende in Miami das fünfte Rennen der Saison auf dem Programm. Hier erfährst du, was bisher geschehen ist.

Redaktion blue Sport, Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Am 12. April findet in Miami das fünfte Rennen der Formel-E-Saison statt. Du kannst das Spektakel ab 20:00 Uhr exklusiv im Free-TV auf blue Zoom mitverfolgen.

Es war eine lange Pause, die die Fahrer nach den Rennen in Dschidda erdulden mussten. Stillsitzen war während den zwei Monaten allerdings nur bei den Wenigsten angesagt. Viele im Fahrerfeld nehmen neben der Formel E noch an anderen Meisterschaften teil. So auch die Schweizer Fahrer Sébastien Buemi, Edoardo Mortara und Nico Müller oder der amtierende Formel-E-Weltmeister Pascal Wehrlein, der in diesem Jahr zum ersten Mal beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans an den Start gehen wird.

Buemi war mit seinem Team Toyota Gazoo Racing in der Langstrecken-WM (World Endurance Championship, WEC) in Katar im Einsatz. Beim Ferrari-Dreifachsieg reichte es für Buemi und Co. nur für den sechsten Platz. Mortara und Müller waren in der nordamerikanischen Langstrecken-Meisterschaft IMSA engagiert.

Der 38-jährige Genfer war für das 24-Stunden-Rennen von Daytona gemeldet, kam da aber nicht zum Fahren, weil für sein Lamborghini-Team bereits nach 34 Runden Schluss war. Müller fuhr beim 12-Stunden-Rennen am Sebring auf den achten Rang.

Jetzt fliegt der Formel-E-Tross für das fünfte Rennen der Saison nach Miami. Hier erfährst du, was bisher geschehen ist:

Chaos pur und ein Überraschungssieger zum Auftakt

Gleich zum Start in die neue Saison kommt es in São Paulo zum Chaos-Rennen. Weltmeister Pascal Wehrlein startet von der Pole Position, wird nach einer von Jake Dennis verursachten Roten Flagge und dem neuerlichen Start allerdings nach hinten gereicht.

“I was upside down and couldn’t get out of the car”.



Pascal Wehrlein discusses his frightening incident at the São Paulo E-Prix, highlighting the safety of #FormulaE cars. pic.twitter.com/PKvHMIaN28 — Formula E (@FIAFormulaE) January 11, 2025

In der 30. Runde kommt es für den ehemaligen Formel-1-Fahrer dann noch schlimmer: Der Deutsche greift Nick Cassidy in einer Rechtskurve an und wird vom Neuseeländer in die Wand gedrückt. Der Porsche überschlägt sich und das Rennen muss erneut unterbrochen werden. Wehrlein kommt mit ein paar Kratzern und dem Schrecken davon.

Die schönste Geschichte des Rennens schreibt Cassidy-Teamkollege Mitch Evans, der vom letzten Startplatz zum Sieg fährt. Dem Neuseeländer verhelfen die verschiedenen Rennunterbrüche zum spektakulären Erfolg.

Die Rookie-Überraschung

Für eine Überraschung sorgt in Brasilien auch der junge Brite Taylor Barnard. Nachdem er letzte Saison für seinen aktuellen Teamkollegen Sam Bird für drei Rennen eingesprungen war, als sich dieser eine Handverletzung zuzog, und zum jüngsten Formel-E-Fahrer der Geschichte wurde, verewigt sich der 20-Jährige in seinem ersten Rennen als Stammfahrer erneut in den Geschichtsbüchern. Mit seinem dritten Rang avanciert er zum jüngsten Podestfahrer der Formel E.

This rookie is RACING 🤩



Taylor Barnard had a week to remember in Jeddah toppling multiple Formula E records in the process.#JeddahEPrix pic.twitter.com/zmykVtvDsp — Formula E (@FIAFormulaE) February 17, 2025

Dass sein dritter Platz keine Eintagesfliege war und er ihn nur dem Chaos-Rennen zu verdanken hatte, unterstrich der 20-Jährige im Februar bei den zwei Rennen in Dschidda. Beim ersten landete er auf Platz drei, für das zweite holte er sich als jüngster aller Zeiten die Pole Position, die er in einen zweiten Rang ummünzte.

Der Rookie steht nach vier Rennen mit 51 Punkte hinter seinem Landsmann Oliver Rowland auf Platz zwei der Fahrerwertung.

Der souveräne Leader

Der Weltmeisterschaftsleader hat den besten Saisonstart seiner Karriere hingelegt. Während Rowland sich in Brasilien noch keine Punkte holte, gewann er in Mexiko und das zweite Rennen von Dschidda. Beim ersten wurde er von Maximilian Günther in der letzten Kurve um den Sieg gebracht.

There's been a lot of movement between the top 5⃣ over the first four rounds 👀⚔️ pic.twitter.com/ilu7D7KD9j — Formula E (@FIAFormulaE) April 4, 2025

Es waren die Siege vier und fünf in der Formel E für den 32-jährigen Briten, der die Fahrerwertung mit 68 Punkte anführt. 17 Zähler dahinter folgt Barnard, Antonio Felix da Costa liegt bereits 29 Punkte zurück.

Den aktuellen WM-Stand siehst du hier.

Das schönste Überholmanöver

Das schönste Überholmanöver zeigte bisher der Deutsche Maximilian Günther. Bei der letzten Schikane in Dschidda erwischt er den in Führung liegenden Rowland auf der Aussenseite und schnappt ihm im letzten Moment noch den Sieg weg.

Hang it in the Louvre 🤌



Class from @maxg_official who wins the #JeddahEPrix on the final lap! pic.twitter.com/NhAAtxFZpI — Formula E (@FIAFormulaE) February 14, 2025

Die Schweizer

Es ist noch nicht die Saison der drei Schweizer. Sie begann mit den verheissungsvollen Plätzen fünf für Edoardo Mortara und sieben für Sébastien Buemi. Mortara schaffte es in Dschidda zwei weitere Male in die Top-10, um das Podest konnte der Genfer aber noch nicht mitfahren. Er liegt mit 17 Punkte auf Rang elf der Fahrerwertung.

Buemi hingegen wartet nach dem Auftakt in Brasilien auf weitere Punkte. Der Mann aus Aigle schaffte es im Qualifying in Mexiko in die Duelle um die Pole, seine Zeiten wurden allerdings wegen eines technischen Verstosses gestrichen und er musste vom letzten Startplatz starten. Für ihn war das Rennen von Beginn weg gelaufen.

Nico Mueller went flying at the start of Round 3 👀#JeddahEPrix pic.twitter.com/rsNsclWWTy — Formula E (@FIAFormulaE) February 16, 2025

Nico Müller, der dritte Schweizer im Bunde, hat bisher für sein neues Team Andretti nur zwei Punkte gewonnen und konnte bereits zweimal ein Rennen nicht zu Ende fahren. In Dschidda wird er am Ende einer Geraden aus dem Rennen genommen und hebt mit seinem Boliden ab. Glücklicherweise bleibt er unverletzt.

Das Rennen in Miami kannst du am 12. April ab 20:00 Uhr exklusiv im Free-TV auf blue Zoom mitverfolgen.

Buemi: «Entscheidungen sind nicht immer einfach zu verstehen» Sébastien Buemi spricht mit blue Sport exklusiv über seine Karriere. 13.02.2025

Was ist die Formel E?

Die Rennserie mit Elektromotoren wurde vom ehemaligen FIA-Präsidenten Jean Todt ins Leben gerufen und feierte am 13. September 2014 in Peking ihre Premiere. Sie verbindet Spektakel, Geschwindigkeit und Nachhaltigkeit. Die Formel E will mit ihrer Netto-Null-Strategie ein Zeichen für die Zukunft setzen und die Elektro-Mobilität fördern. Von den neuen Technologien, die für die Rennautos entwickelt werden, sollen auch Autohersteller profitieren, um den CO 2 -Austoss weiter zu verringern.

Seit der ersten Saison ist die Formel E bestrebt, Rennen auf den Strassen von Grosstädten auf der ganzen Welt durchzuführen, um möglichst viele Menschen zu erreichen. Diese Philosophie wird auch bei der elften Saison beibehalten und so finden die sogenannte E-Prix in Städten wie London, Tokyo, Jakarta oder Berlin statt. Seit der Saison 2020/2021 ist die Formel E Mitglied des Motorsport-Dachverbands FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) und so darf sich der Gewinner der Fahrerwertung auch Weltmeister nennen.

Welche Autos werden gefahren?

Formel-E-Autos sind einsitzige Rennwagen mit Elektromotoren. Für die elfte Saison wurde die dritte Generation weiterentwickelt und so ist der GEN3 EVO entstanden. Der Bolide hat eine Maximalleistung von 350 kW (rund 470 PS), erreicht Spitzengeschwindigkeiten von 320 Kilometer pro Stunde und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 1,86 Sekunden. Somit hat der GEN3 EVO eine höhere Beschleunigung als die aktuellen Formel-1-Rennautos.

Der GEN3 EVO ist das Auto der Saison 2024/2025 LAT Images for Formula E

Bei Massen von 5,02 x 1,70 Metern wiegt der Rennwagen 859 kg. Die Energie-Rekuperation beträgt 600 kW. Beim Rennstart, im Qualifying und beim Attack Mode kann auch der Allradantrieb aktiviert werden.

Das neue Auto konnten die Teams und Fahrer vor einem Monat auf der Jarama-Strecke in Madrid während vier Tagen testen.

Daniel Abt erklärt den GEN3 EVO Die Formel E hat für die neue Saison das Auto GEN3 EVO enthüllt. Der ehemalige Rennfahrer und heutige Experte erklärt den neuen Elektro-Boliden. 06.12.2024

Wie sieht ein Rennwochenende aus?

Ein normales Rennwochenende besteht aus zwei Tagen. Am Freitag wird eines von zwei 30-minütigen freien Trainings durchgeführt. Am Samstag beginnt der Renntag mit dem freien Training, gefolgt von der Qualifikation und dem Rennen.

Ausnahmen gibt es in Dschidda, Monaco, Tokyo, Shanghai, Berlin und London. In diesen Städten gibt es sogenannte Double Headers, an denen zwei Rennen an einem Wochenende gefahren werden. So finden am Sonntag ein drittes Training sowie ein zweites Qualifying und Rennen statt.

In den Trainings geht es für die Fahrer darum, das Auto auf die Strecke abzustimmen und die Strategie für das Rennen zu planen.

In der Qualifikation werden die Startpositionen für das Rennen bestimmt. Die 22 Fahrer werden in zwei Gruppen aufgeteilt, die je zehn Minuten Zeit haben, um innerhalb der Gruppe unter die ersten vier zu fahren. In dieser Session ist die Leistung auf 300 kW begrenzt.

Die acht Schnellsten der ersten Phase kommen eine Runde weiter, wo sie in einem Viertel-, Halbfinal und Finale gegeneinander um die Pole Position fahren. Wer sich diese holt, startet das Rennen an erster Stelle. Für diese Duelle haben die Fahrer auf die Maximalleistung von 350 kW und Allradantrieb zur Verfügung.

Die Rennen sind auf 55 Minuten begrenzt. Beim Start können die Fahrer ebenfalls das Allradantrieb-System verwenden. Ansonsten stehen ihnen 300 kW zur Verfügung, durch den «Attack Mode» können sie weitere 50 kW freischalten.

Was bedeutet «Attack Mode»?

Während der Rennen können die Fahrer durch die sogenannte «Activation Zone» fahren, ein Teil der Strecke abseits der Ideallinie, um einen Boost von 50 kW zu aktivieren. Dieser Boost wird bei Positionskämpfen aktiviert.

Wie oft die Fahrer durch die «Activation Zone» und in welcher Zeitspanne sie den Attack Mode aktivieren können, bestimmt die FIA vor jedem Rennwochenende.

Wie werden die Punkte verteilt?

Die ersten zehn Klassierten des Rennens gewinnen Punkte. Der Sieger erhält 25 Punkte, der Zweitplatzierte 18, der Dritte 15 und der Zehnte noch einen Punkt. Wenn jemand in den ersten zehn die schnellste Rennrunde fährt, erhält er einen Zusatzpunkt. Für den Sieger des Qualifyings gibt es zusätzlich noch drei Punkte.

Die gewonnenen Punkten fliessen sowohl in die Fahrerwertung als auch in die Teamwertung ein. Wer am Ende der Saison die meisten Punkte auf dem Konto hat, wird Weltmeister.

Wo wird gefahren?

In der Saison 2024/2025 werden von Dezember bis Juli 16 Rennen an zehn verschiedenen Orten ausgetragen. Auf dem Programm stehen zum Beispiel Rennen in Monaco, Tokyo, Berlin und das Saisonfinale in London. Gefahren wird hauptsächlich auf Stadtkursen.

So sieht der Rennkalender der Saison 2024/2025 aus.

Wie viele Teams fahren in der Formel E?

Insgesamt fahren elf Teams à zwei Fahrer in der Formel E. Mit Maserati, McLaren, Porsche und Nissan nehmen namhafte Hersteller an der Formel-E-Weltmeisterschaft teil. In der letzten Saison hat sich Jaguar mit dem neuseeländischen Duo Mitch Evans und Nick Cassidy den Titel geholt.

Wer sind die Stars?

Zu den Stars gehört Pascal Wehrlein, der sich im letzten Jahr zum ersten Mal zum Weltmeister gekrönt hat. Der Deutsche startete 2016-2017 in der Formel 1 und bestritt eine Saison bei Sauber.

Pascal Wehrlein: Vom Fan zum Rennfahrer Mit nur 30 Jahren ist Pascal Wehrlein der Mann, den es in der Formel E zu schlagen gilt. 06.12.2024

Mit Jean-Éric Vergne, Nyck de Vries, Lucas di Grassi, Stoffel Vandoorne und dem Schweizer Sébastien Buemi sind weitere ehemalige Formel-1-Fahrer im Feld.

Buemi, di Grassi, Vergne, Antonio Felix da Costa und Sam Bird sind seit der ersten Saison dabei. Buemi und da Costa sind mit je 13 Siegen die erfolgreichsten Fahrer. Jean-Éric Vergne hat als einziger zweimal die Fahrerwertung gewonnen.

Neben den bekannten Namen sind in dieser Saison auch zwei Rookies dabei. Zane Maloney (ist Teil der Sauber Academy) aus Barbados und Taylor Barnard aus Grossbritannien haben in diesem Jahr die Saison in der Formel 2 bestritten und wagen nun den Schritt in die Elektro-Rennserie.

Wer sind die Schweizer?

Buemi ist nicht als einziger Schweizer am Start. Mit Edoardo Mortara und Nico Müller hat die Schweiz zwei weitere Trümpfe.

Von den drei ist Sébastien Buemi wohl der bekannteste. 55 Formel-1-Rennen hat der Mann aus Aigle bestritten, zu einem Podestplatz hat es nie gereicht. Mehr Erfolge hat Buemi in der Langstrecken-Weltmeisterschaft gefeiert. Da ist er bis jetzt viermal Fahrerweltmeister geworden und hat viermal das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. 2015/2016 hat Buemi die Fahrerwertung der Formel E gewonnen, wartet nun aber seit sieben Jahren auf den 14. Rennsieg.

Buemi exklusiv: «Ich freue mich, wenn meine Schweizer Kollegen gut fahren» Mit Sébastien Buemi, Nico Müller und Edoardo Mortara startet die Formel-E-Saison mit drei Schweizern in die Saison. blue Sport hat mit den Piloten zum Saisonstart gesprochen. 07.12.2024

Mortara steht vor seiner achten Saison in der Formel E. Bisher hat er 95 Rennen bestritten, von denen er sechs gewonnen hat. In der Saison 2020/2021 wurde er Zweiter in der Fahrerwertung. Ausgerechnet sein heutiger Teamkollege Nyck De Vries stand ihm damals vor der Sonne.

Edoardo Mortara (r.) im Gespräch mit Teamkollege und ehemaliger Weltmeister Nyck De Vries. IMAGO/Andreas Beil

Einen Weltmeister als Teamkollegen hat auch Nico Müller. Auf die neue Saison hin ist der Schweizer zu Andretti Formula E gewechselt, wo Jake Dennis auf ihn wartet. Der Brite hat 2023 den Titel gewonnen. Mit dem neuen Team will er endlich seinen ersten Formel-E-Sieg einfahren. Müller war früher besonders in der DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters) erfolgreich unterwegs. Da konnte er zehn Rennsiege feiern und schrammte 20219 und 2020 haarscharf am Titel vorbei.

Nico Müller in der Garage seines neuen Teams Andretti Formula E. IMAGO/Andreas Beil

Die gesamte Saison kannst du exklusiv auf blue Zoom live mitverfolgen.