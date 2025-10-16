  1. Privatkunden
In Texas drohen 31 Grad Schon wieder Hitze-Alarm in der Formel 1 – Verstappen nervt sich über «lächerliche» Kühlwesten

dpa

16.10.2025 - 20:29

Wie in Singapur: Die Formel 1 erklärt den Hitze-Ernstfall.
Wie in Singapur: Die Formel 1 erklärt den Hitze-Ernstfall.
dpa

In Singapur rufen die Formel-1-Verantwortlichen erstmals den Hitze-Ernstfall aus. Nur zwei Wochen später drohen den Fahrer erneut Temperaturen über 31 Grad und die entsprechenden Massnahmen.

DPA

16.10.2025, 20:29

Die Formel 1 ruft erneut den Hitze-Ernstfall aus. Nach der Sauna von Singapur müssen sich alle Beteiligen im texanischen Austin auf Temperaturen von mehr als 31 Grad einstellen. Und das hat wie vor knapp zwei Wochen beim Nachtrennen im asiatischen Stadtstaat auch auf dem Circuit of the Americas Folgen. 

Verstappen findet es «völlig lächerlich»

Die Fahrer dürfen im Wagen Kühlwesten tragen. Entscheiden sie sich dagegen, wie zuletzt unter anderem der viermalige Weltmeister Max Verstappen von Red Bull, müssen die Autos dennoch entsprechend ausgestattet werden, mit einem Kühlmittelbehälter sowie Pumpen und einem Wärmetauscher.

Alonso nervt sich über Hamilton. Verspielt McLaren nach teaminternen Crash den Fahrer-Titel?

Alonso nervt sich über HamiltonVerspielt McLaren nach teaminternen Crash den Fahrer-Titel?

Das erforderliche Minimumgewicht der Wagen für den Sprint am Samstag (19.00 Uhr MESZ/Sky) und das Hauptrennen zum Grossen Preis der USA am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/Sky) wird um 5 Kilo auf 805 Kilogramm angehoben.

«Ich leide nicht besonders unter der Hitze», hatte Verstappen in Singapur betont. Ein bisschen Schwitzen sei für ihn völlig okay. «Nach 15 bis 20 Minuten wird die Weste selbst heiss – sie hilft überhaupt nicht.» Dass die Kühlweste beim Hitze-Ernstfall ab dem kommenden Jahr Pflicht sein soll, findet der 28 Jahre alte Niederländer «völlig lächerlich». Andere Piloten hatten sich für das Tragen der Kühlweste in Singapur entschieden.

Schweizer Hymne ertönt für ihn. Max Verstappen gewinnt sein erstes Nordschleifen-Rennen

Schweizer Hymne ertönt für ihnMax Verstappen gewinnt sein erstes Nordschleifen-Rennen

Mitten im faszinierenden Rennzirkus – aber doch nicht nah am echten Sport

Mitten im faszinierenden Rennzirkus – aber doch nicht nah am echten Sport

Der Hype um die Formel 1 wächst. Nun bekommt sie ihren Hollywoodfilm. Mit seiner spektakulären Inszenierung vermag «F1» zu beeindrucken. Fans des Rennsports sollten jedoch kein authentisches Abbild erwarten.

26.06.2025

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

Am 13. Mai wird die Formel 1 75 Jahre alt – ihr erstes Rennen fand 1950 in Silverstone statt. Nur wenige Wochen später raste die Königsklasse des Motorsports durch Bern. Doch nach der Tragödie von Le Mans zog die Schweiz die Notbremse.

12.05.2025

Kampf der Schwergewichte: Sumo-Turnier in London

Kampf der Schwergewichte: Sumo-Turnier in London

STORY: Japans Top-Sumoringer tragen seit Mittwoch ein fünftägiges Turnier in der britischen Hauptstadt London aus. Die mehr als 40 Spitzenathleten und ein Tross aus Managern, Ringrichtern und Organisatoren waren bereits am Wochenende in England eingetroffen, um sich auf die Ringkämpfe vorzubereiten. Das «Grand Sumo Tournament» wird in der Royal Albert Hall ausgetragen. Dort wurde aus elf Tonnen Lehm und Erde extra eine Kampfplattform errichtet, die von dem traditionellen Strohring begrenzt wird. Eine ähnliche Veranstaltung hatte zuletzt 1991 in London stattgefunden.Bis Sonntag werden die Ringer aus Japans oberster Sumo-Liga jeden Abend rund 20 Kämpfe bestreiten, um den Londoner Titelträger zu ermitteln. Nicht alle Sumo-Kämpfer sind Japaner. Viele der Athleten stammen aus der Mongolei, zwei aus der Ukraine. Das Gewicht der Herren reicht von 114 bis zu 191 Kilogramm. Unterschiedliche Gewichtsklassen, wie etwa beim Boxen, gibt es im Sumo nicht.

16.10.2025

Nino Niederreiter: «Das ist schon extrem frustrierend»

Nino Niederreiter: «Das ist schon extrem frustrierend»

26.05.2025

Niederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

Niederreiter über Olympia, Heim-WM und die Schweiz als Eishockey-Underdog

16.10.2025

Formel E. Porsche verpflichtet Nico Müller

Formel EPorsche verpflichtet Nico Müller

«Sprung ins kalte Wasser ». Rallye-Weltmeister Rovanperä wechselt in den Formel-Sport

«Sprung ins kalte Wasser »Rallye-Weltmeister Rovanperä wechselt in den Formel-Sport

«Glücklicherweise nicht schwerwiegend». Zwei Rennen Pause für Marc Marquez wegen Schulterverletzung

«Glücklicherweise nicht schwerwiegend»Zwei Rennen Pause für Marc Marquez wegen Schulterverletzung