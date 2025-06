Norris siegt vor Piastri – Doppelte Punkte fürs Team Sauber - Gallery Gabriel Bortoleto vom Team Sauber gewann dank Rang 8 seine ersten WM-Punkte in der Formel 1 Bild: Keystone Nico Hülkenberg beendet das Rennen in Spielberg auf Platz 9 Bild: Keystone Müde, aber glücklich: Sieger Land Norris Bild: Keystone Strammstehen auf dem Podium (v.l.): Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc Bild: Keystone Der Anfang der Machtdemonstration von Lando Norris und Oscar Piastri in den McLaren Bild: Keystone Weltmeister Max Verstappen schied nach einer unverschuldeten Kollision mit dem jungen Italiener Andrea Kimi Antonelli aus Bild: Keystone Norris siegt vor Piastri – Doppelte Punkte fürs Team Sauber - Gallery Gabriel Bortoleto vom Team Sauber gewann dank Rang 8 seine ersten WM-Punkte in der Formel 1 Bild: Keystone Nico Hülkenberg beendet das Rennen in Spielberg auf Platz 9 Bild: Keystone Müde, aber glücklich: Sieger Land Norris Bild: Keystone Strammstehen auf dem Podium (v.l.): Oscar Piastri, Lando Norris, Charles Leclerc Bild: Keystone Der Anfang der Machtdemonstration von Lando Norris und Oscar Piastri in den McLaren Bild: Keystone Weltmeister Max Verstappen schied nach einer unverschuldeten Kollision mit dem jungen Italiener Andrea Kimi Antonelli aus Bild: Keystone

Was für eine Schlappe beim Heimspiel von Red Bull in Österreich. Max Verstappen muss sich nach einem unverschuldeten Crash allmählich von der WM verabschieden. McLaren feiert einen Doppelerfolg.

Mit den Zähnen schraubte Lando Norris nach seinem nervenstarken Comebacksieg im frustrierten Red-Bull-Land Spielberg seine Wasserflasche auf und freute sich auf einige kühle Schlücke. Nach einem Blitz-Aus von Max Verstappen beim Grand Prix von Österreich rettete sich der englische McLaren-Pilot vor seinem heranstürmenden Teamkollegen Oscar Piastri doch noch als Gewinner ins Ziel. Und das nur zwei Wochen nach seinem Crash-Aus in Kanada.

«Es war ein hartes Rennen, ich musste die ganze Zeit Gas geben», berichtete Norris nach teils atemlosen Rad-an-Rad-Duellen gegen WM-Spitzenreiter Piastri, die er mit seinem dritten Saisonsieg krönte. «Ein Doppelerfolg ist genau das, was wir wollten und wir haben es geschafft. Ich bin glücklich.»

Norris nach seinem Crash wieder in Topform

Piastri büsste trotz eines starken Finishs als Zweiter Punkte auf Norris ein. Er hat aber immer noch 15 mehr als sein Stallrivale und sogar schon satte 61 Zähler Vorsprung auf Verstappen, dessen Hoffnung auf einen fünften WM-Coup immer mehr schwindet. Als «sehr intensiv» bezeichnete Piastri später das Hitzerennen. «Ich hoffe, es war gut anzusehen, denn es war ein ziemlich harter Kampf im Auto.»

Verstappen erlebte hingegen vor den Augen von Konzerngrössen wie Jürgen Klopp nach einem unverschuldeten Crash in der Auftaktrunde ein Desaster. Die Kollision mit Mercedes-Teenager Kimi Antonelli beraubte ihn von Startplatz sieben aller Chancen auf Schadensbegrenzung. Teamkollege Yuki Tsunoda rundete als Letzter mit zwei Runden Rückstand die Blamage von Red Bull ab.

«Der Rückstand ist fast unaufholbar»

«Ich bin draussen, ich wurde wie verrückt getroffen... Idioten», schimpfte Verstappen, ehe er sich noch an der Unfallstelle gefasst von Antonelli den Blackout erklären liess. Der Niederländer zog sich konsterniert den Helm vom Kopf und trottete aus dem Kiesbett zurück in Richtung Garage, wo ihn später Antonelli nochmals aufsuchte.

«Das ist ein ganz schwarzer Tag, der Rückstand ist fast unaufholbar», meinte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko über die schwindenden WM-Chancen von Verstappen. «Wenn nicht noch etwas Aussergewöhnliches passiert, müssen wir davon ausgehen, dass die WM dahin ist.»

Antonelli: «Es tut mir leid für das Team und für Max»

Antonelli, der sich verbremste und Verstappen unabsichtlich vom Asphalt drängte, entschuldigte sich nach dem Rennen. «Ich wollte nichts Dummes machen, ich wollte einfach die Position halten», sagte der erst 18 Jahre alte Mercedes-Fahrer nach seinem folgenschweren Fehler, als er das Heck verlor. «Es tut mir leid für das Team und für Max.»

Die Rennleitung hat Antonelli für die verursachte Kollision mit dem Weltmeister nachd dem Rennen belangt. Der junge Italiener aus dem Team Mercedes muss in der Startaufstellung des Grossen Preises von Grossbritannien am nächsten Sonntag in Silverstone die Rückversetzung um drei Plätze in Kauf nehmen.

