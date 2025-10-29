Töff-Pilot Noah Dettwiler schwebt nicht länger in Lebensgefahr. sda

Die Motorsportwelt kann aufatmen: Noah Dettwiler ist nicht mehr in Lebensgefahr. Das verkündet sein Umfeld drei Tage nach dem schweren Unfall beim Moto3-Rennen in Malaysia.

Keystone-SDA Sandro Zappella

«Den Ärzten zufolge ist Noahs Zustand jetzt stabil und nicht länger kritisch. Er wird weiterhin genaustens auf der Intensivstation überwacht werden. Vielen Dank an alle für eure anhaltende Unterstützung und euer Wohlwollen», liess Dettwilers Team CIP Green Power und seine Familie am Mittwoch via soziale Medien verlauten.

Neue Informationen zum Stand der Verletzungen gab es nicht. Am Montag hatte MotoGP-Chefarzt Angel Charte erklärt, dass der 20-jährige Schweizer Moto3-Fahrer künstlich beatmet werde, allerdings auf einem niedrigen Level. Der Mediziner nannte zudem einige Details: In der Not-Operation am Sonntag sei Dettwiler die schwer verletzte Milz entfernt worden. Im Bauchraum seien sonst keine weiteren Verletzungen festgestellt worden.

Vor dem Start des Moto3-Rennens in Sepang war Dettwiler am Sonntag in der Aufwärmrunde langsam am Streckenrand gefahren. Der spanische Weltmeister José Antonio Rueda übersah seinen Kontrahenten und krachte mit voller Wucht ins Heck des Solothurners.

Während Dettwiler weiterhin in einem Spital in Kuala Lumpur behandelt wird, sei Rueda nach einer Handoperation «transportfähig für die Rückkehr nach Europa», hiess es am Montag. Der 19-jährige Spanier hat neben einer Fraktur der Hand auch eine Quetschung des Brustkorbs eine Gehirnerschütterung erlitten.