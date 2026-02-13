  1. Privatkunden
Schweizer Formel-E-Star Sébastien Buemi über seinen Saisonstart: «Es ist frustrierend»

Andreas Lunghi

13.2.2026

Buemi über seinen Saisonstart: «Es ist frustrierend»

Buemi über seinen Saisonstart: «Es ist frustrierend»

13.02.2026

Sébastien Buemi bestreitet seine zwölfte Saison in der Formel E. Im Interview mit blue News spricht der 37-Jährige über den Saisonstart und seine Erwartungen an die Rennen dieses Wochenendes in Saudi-Arabien.

Andreas Lunghi

13.02.2026, 14:00

Am 13. und 14. Februar finden in Dschidda, Saudi-Arabien, die Rennen vier und fünf der Formel-E-Saison 2025/2026 statt. Die beiden Rennen kannst du jeweils ab 18.00 Uhr im Free-TV auf blue Zoom mitverfolgen.

Live: Formel E Weltmeisterschaft
Live: Formel E Weltmeisterschaft

Fr 13.02. 17:55 - 19:35 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Formel E Weltmeisterschaft

Mit tv.blue.ch mieten

Drei Rennen sind in der aktuellen Formel-E-Saison gefahren und zweimal ist Sébastien Buemi mit Punkten nach Hause gereist. Dabei war ein siebter Platz in Miami bisher das beste Resultat, das der 37-Jährige erzielen konnte.

Er hätte in Mexiko noch mehr Punkte holen können, konnte seine Pole-Position wegen eines Verbremsers in der ersten Kurve aber nicht ausnutzen. «Ich habe mich zu fest auf das Auto neben mir konzentriert und nicht auf die erste Kurve – es war ein dummer Fehler», sagt Buemi im Gespräch mit blue News.

Allgemein ist Buemi nicht ganz zufrieden mit seinem Saisonstart. Die bisherigen Resultate würden nicht widerspiegeln, was mit dem Auto möglich sei, sagt der Pilot von Envision Racing.

Buemi verbremst sich in Mexiko in der ersten Kurve

Buemi verbremst sich in Mexiko in der ersten Kurve

13.02.2026

«Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht»

«In Miami musste ich wegen einer Strafe im Qualifying (Buemi hinderte den Schweizer Edoardo Mortara, d. Red.) als Letzter starten und bin danach auf den siebten Platz gefahren. Es ist mir sicher lieber, wenn ich ein wettbewerbsfähiges Auto habe und damit Punkte liegen lasse. Aber es ist schon ein bisschen frustrierend», analysiert Buemi.

Mit dem Potential, das im Auto steckt, hofft der 37-Jährige, in dieser Saison um Podestplätze und Siege mitfahren zu können. Vielleicht schon dieses Wochenende in den beiden Rennen in Dschidda?

«Letztes Jahr hatten wir hier Mühe. Wir denken aber, dass wir in diesem Jahr einen grossen Schritt nach vorne gemacht haben und wollen dies nun bestätigt haben. Wenn wir es dieses Wochenende schaffen, können wir für den Rest der Saison zuversichtlich sein», schliesst Buemi ab.

Live: Formel E Weltmeisterschaft
Live: Formel E Weltmeisterschaft

Sa 14.02. 17:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Formel E Weltmeisterschaft

Mit tv.blue.ch mieten

