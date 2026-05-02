Müller über Porsches Heimrennen in Berlin: «Wir haben viel mehr Medientermine» 01.05.2026

Der Schweizer Formel-E-Pilot Nico Müller fährt seit dieser Saison an der Seite von Pascal Wehrlein für Porsche. Vor dem Rennwochenende in Berlin sprachen die beiden bei blue Sport über das bevorstehende Heimrennen.

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Ein Podestplatz und in fünf von sechs Rennen in die Punkte gefahren – es sind ansprechende Resultate, die Nico Müller für seinen neuen Arbeitgeber Porsche im ersten Drittel der aktuellen Saison herausgefahren hat.

«Es ist ein solider Start, auf den man aufbauen kann», sagt der Schweizer Pilot vor den Rennen in Berlin im Interview bei blue News. Es sei in diesem Jahr umkämpfter denn je, denn es ist die letzte Saison mit der dritten Generation des Formel-E-Autos und alle sind nahe beieinander. «Die kleinen Details machen den Unterschied.»

Im neuen Umfeld hat sich der 34-Jährige gut eingelebt: «Der Integrationsprozess in einem neuen Team dauert immer ein wenig. Aber wir sind auf gutem Weg. Ich fühle mich wohl und das Auto ist gut, wir sind immer bei der Musik.»

Dieses Wochenende bekommt er in Berlin erstmals den Trubel rund um das Team beim Heimrennen zu spüren: «Wir haben viel mehr Medientermine, das ist der grösste Unterschied zu anderen Rennen», schmunzelt Müller und fügt an: «Wir haben sicher mehr Support und die Familie ist vor Ort, das ist sicher cool.»

Wehrlein: «Wir ergänzen uns sehr gut»

Dem pflichtet auch sein deutscher Teamkollege Pascal Wehrlein bei: «Es ist ein spezielles Rennen für mich als Fahrer. Meine Familie und meine Freunde sind hier und hoffentlich viele Fans.» So ein Heimrennen sei auch für die Sponsoren wichtig und er hoffe, liefern zu können und mindestens eines der beiden Rennen zu gewinnen, um seine WM-Führung auszubauen.

Mit Müller ist es für den 31-Jährigen ein willkommendes Wiedersehen: «Ich kenne Nico schon sehr lange, wir sind schon in der DTM gegeneinander gefahren, damals aber noch in unterschiedlichen Teams. Er ist ein super Typ, mit dem ich auf und neben der Strecke sehr gut auskomme.»

Wehrlein über Teamkollege Müller: «Wir ergänzen uns sehr gut» 01.05.2026

Neben der Strecke teilen die beiden Familienväter einige Gemeinsamkeiten. Beide haben junge Kinder, weshalb sich die Gesprächsthemen meistens rund um die Familie drehen. Wer hierzu die meisten Tipps weitergibt, will sich Wehrlein nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: «Wir ergänzen uns sehr gut», sagt er schmunzelnd.

Das tun die beiden auch auf der Strecke. Mit den bisher gesammelten Punkten führt Porsche die Team-Wertung an. Diese Führung hoffen sie in den Rennen am Samstag und Sonntag (jeweils ab 16.00 Uhr live im Free-TV auf blue Zoom) auszubauen.

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