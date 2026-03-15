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Formel 1 Siegpremiere von Antonelli bei Mercedes-Doppelsieg – Hamilton im Ferrari auf Platz 3

SDA

15.3.2026 - 09:42

Kimi Antonelli geht mit seinem Triumph in Schanghai als zweitjüngster GP-Sieger in der Formel-1-WM in die Geschichte ein.
Kimi Antonelli geht mit seinem Triumph in Schanghai als zweitjüngster GP-Sieger in der Formel-1-WM in die Geschichte ein.
Keystone

Kimi Antonelli gewinnt in Schanghai seinen ersten Grand Prix in der Formel 1. Dahinter macht Teamkollege George Russell im zweiten Saisonrennen den zweiten Doppelerfolg des Teams Mercedes perfekt.

Keystone-SDA

15.03.2026, 09:42

15.03.2026, 09:49

Am Tag, nachdem er sich als jüngster Fahrer der WM-Geschichte die Pole-Position für einen Grand Prix gesichert hatte, wies Antonelli die Konkurrenz auch im Rennen über 56 Runden in die Schranken. Damit ist der 19-jährige Italiener hinter Max Verstappen neu der zweitjüngste GP-Sieger in der Formel 1.

Lewis Hamilton komplettierte im Ferrari als Dritter das Podest.

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