So geht es dem Schweizer Töff-Piloten Noah Dettwiler nach dem Horror-Crash

Noah Dettwiler stürzt nach Horror-Crash 26.10.2025

Nach dem schweren Unfall von Noah Dettwiler bleibt die Lage ernst, doch es gibt Hoffnung. Der 20-jährige Rennfahrer ist stabil, während seine Familie in Kuala Lumpur an seiner Seite ist.

Der Zustand von Noah Dettwiler, der bei einem schweren Unfall auf der GP-Rennstrecke in Malaysia verletzt wurde, bleibt kritisch. Der spanische MotoGP-Chefarzt Angel Charte bestätigte gegenüber der Sportzeitung «As»: «Noah ist stabil, aber sein Zustand ist weiterhin ernst.»

Dettwilers französisches CIP-KTM-Team gab am Montagnachmittag ebenfalls leichte Entwarnung: «Noah hat in den letzten Stunden mehrere Operationen gehabt, die alle gut verlaufen sind. Gemäss den behandelnden Ärzten ist sein Zustand stabil, bleibt aber kritisch.»

Wie der «Blick» schreibt, sei mittlerweile auch Dettwilers Familie, bestehend aus seinen Eltern Nicole und Andy sowie seiner Schwester Noëlle in Kuala Lumpur eingetroffen, um ihm beizustehen.

Einblick in die medizinische Versorgung

Obwohl Chefarzt Charte nicht direkt an der Behandlung beteiligt ist, erhält er regelmässig Updates aus dem Krankenhaus. In einem Interview am Flughafen erklärte er der «AS»: «Die Operationen haben ihn stabilisiert, aber es ist immer noch kritisch.»

Dettwiler werde künstlich beatmet, jedoch auf einem niedrigen Niveau. Der schwankende Hirndruck und die erhöhte Herzfrequenz (Tachykardie) seien derzeit die Hauptprobleme. Bei einer Notoperation am Sonntag wurde zudem Dettwilers schwer verletzte Milz entfernt, während im Bauchraum sonst keine weiteren Verletzungen festgestellt wurden.

Charte, der bei der Erstversorgung an der Rennstrecke beteiligt war, enthüllte weitere Details des Unfalls während der Moto3-Besichtigungsrunde. Neben Dettwiler musste auch Weltmeister Jose Antonio Rueda wiederbelebt werden, nachdem er mit voller Wucht ins Heck des Solothurners gekracht war. Rueda erlitt ein leichtes Schädel- und Brusttrauma sowie einen Handbruch. Er ist bereits transportfähig und wird in Barcelona operiert und überwacht.