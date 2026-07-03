Vor den Formel-E-Rennen in Shanghai stellt blue Sport dem Schweizer Piloten Sébastien Buemi die Frage: Wie viel technisches Wissen muss ein Rennfahrer haben?

Hinter den Kulissen der Formel E So viel technisches Wissen steckt in einem Rennfahrer

Live: Formel E Weltmeisterschaft 04.07. 09:00 - 10:35 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Formel E Weltmeisterschaft Live auf

Am Samstag und Sonntag finden in Shanghai die Rennen 12 und 13 (jeweils ab 9.00 Uhr live im Free-TV auf blue Zoom) der aktuellen Formel-E-Saison statt. Neben spektakulären Überholmanövern und ausgeklügelten Strategien kommen die Rennsport-Fans in den Genuss des Zusammenspiels zwischen Mensch und Maschine. Mittendrin: Sébastien Buemi.

Der 37-jährige Schweizer ist seit Kindesbeinen im Motorsport unterwegs, zunächst im Karting und später unter anderem in der Formel 1 oder in der Langstrecken-WM. In dieser Zeit hat er auf den Rennstrecken dieser Welt mit verschiedenen komplexen Maschinen viele Erfolge gefeiert. Die Frage, die sich da stellt: Wie viel technisches Wissen muss in einem Rennfahrer stecken, damit dieser Erfolg hat?

«Ich arbeite seit vielen Jahren mit Ingenieuren zusammen, sei es in der Formel E, in der Langstrecken-WM mit Toyota oder mit Red Bull in der Formel 1 (als Simulator-Fahrer, d. Red.). Ich habe viel gelernt, als Ingenieur sehe ich mich allerdings nicht», sagt der 37-Jährige schmunzelnd im Gespräch mit blue Sport.

Das unterscheidet die Formel E von der Formel 1

Mit dem angesammelten Wissen hat Buemi sein Feedback verbessern können, was ihn für die Ingenieure wertvoll macht. Das beweist der Westschweizer seit Jahren auch beim F1-Team von Red Bull, wo er als Simulator-Fahrer tätig ist und die Settings testet, die die Ingenieure vorschlagen, bevor sie ins echte Auto an der Strecke übertragen werden.

Während in der Formel 1 auch die Aerodynamik eine grosse Rolle spielt, dreht sich in der vollelektrischen Formel E, wo Buemi seit der Premierensaison 2014/2015 fährt und 2016 den Titel gewann, alles um die Software. «In der Formel E ist alles weniger reglementiert als zum Beispiel in der Formel 1. Man kann mehr Anpassungen vornehmen», sagt Buemi.

Diese sollen insbesondere helfen, effizient zu sein, was in der Formel E essenziell ist. Wer während eines Rennens Energie sparen kann, hat in den Endphasen mehr Performance zur Verfügung. «Es gibt in der Formel E viele Systeme, die man gut kennen muss, um sie gut anwenden zu können», fügt der 37-Jährige an.

Seine Kenntnisse und Erfahrung wird Sébastien Buemi dieses Wochenende in Shanghai in Szene setzen. Im Free-TV auf blue Zoom kannst du die Rennen vom Samstag und Sonntag ab jeweils 9.00 Uhr live mitverfolgen.

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