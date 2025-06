Luana Bühler: «Am Ende wünscht sich jede möglichst viel Konkurrenz»

Training des Schweizer Fussballnationalteams in Grenchen SO: Die Verteidigerin Luana Bühler ist mit wenig Ernstkampfminuten in den Beinen in diese EM-Vorbereitung eingerückt. Sie spielte zuletzt nicht wegen einer Fussverletzung. 35 Spielerinnen kämpfen in den kommenden zwei Wochen um ihren Platz im Team. «Klar, will man am Ende spielen», sagte Luana Bühler am Medientreffen. «Aber je grösser die Konkurrenz und je mehr man sich anstrengen muss, desto besser werden die eigenen Leistungen», meint Bühler. Am Ende würde es auch dem Team helfen. Seit acht Spielen sind die Schweizerinnen mittlerweile ohne Sieg. Das nächste Testspiel gegen Tschechien findet am 26. Juni statt, bevor es dann am 2. Juli gegen Norwegen an der Heim-EM ernst gilt.

10.06.2025