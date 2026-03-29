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Teamkollege Russell flucht am Funk Teenager Antonelli gewinnt in Suzuka und schreibt Formel-1-Geschichte

SDA

29.3.2026 - 09:18

Jüngster WM-Spitzenreiter der Formel-1-Geschichte: Kimi Antonelli.
Jüngster WM-Spitzenreiter der Formel-1-Geschichte: Kimi Antonelli.
Bild: Eugene Hoshiko/AP/dpa

Zwei Wochen nach dem Sieg in Schanghai gewinnt der Italiener Kimi Antonelli auch den Grossen Preis von Japan in Suzuka. Antonelli übernimmt als erster Teenager der Geschichte die Führung in der Formel-1-WM.

Keystone-SDA

29.03.2026, 09:18

29.03.2026, 09:25

Kimi Antonelli, schon aus der Pole-Position gestartet, profitierte auch vom Rennverlauf. Er konnte während der Safety-Car-Phase die Reifen wechseln, was ihm die Spitze eintrug. Aber: Antonelli war am Ende der verdiente Sieger. Er fuhr allen davon, nachdem er die Spitze bei Rennhalbzeit übernommen hatte. Er verwies Oscar Piastri als Zweiter (McLaren) und Charles Leclerc als Dritter (Ferrari) auf die Plätze. Antonellis Teamkollege George Russell musste sich mit dem vierten Platz begnügen. Dahinter folgten Titelverteidiger Lando Norris im McLaren und Ferrari-Star Hamilton.

Der Mercedes-Teenager setzt damit seinen Sturm durch die Formel-1-Geschichtsbücher fort. Als jüngster Fahrer in der Historie der Königsklasse eroberte der Italiener mit seinem Sieg in Japan im Alter von 19 Jahren und 216 Tagen die WM-Führung. Antonelli holte sich die Bestmarke von Rekordweltmeister Lewis Hamilton, der 2007 in Spanien im Alter von 22 Jahren und 126 Tagen erstmals an die Spitze der Gesamtwertung gefahren war.

Bearmans Unfall als Schlüsselszene

Als Schlüsselszene des Rennens entpuppte sich der Unfall des Haas-Piloten Oliver Bearman in der 22. Runde. Die darauffolgende fünf Runden lange Safety-Car-Phase nutzten die Ex-Weltmeister Lewis Hamilton und Max Verstappen sowie Antonelli und Nico Hülkenberg (Audi) zum Reifenwechsel. Alle anderen hatten unmittelbar vorher gestoppt – so etwa auch George Russell, der am Flunk fluchte: «Unglaublich. Unser verdammtes Glück in den letzten zwei Rennen.» 

Wer während der normalen Rennphase die Reifen wechseln musste, der büsste gegenüber dem Quartett Antonelli, Hamilton, Verstappen und Hülkenberg mindestens zwölf Sekunden ein. Vor den Boxenstopps hatten Piastri vor George Russell das Rennen angeführt.

Verstappen, der zuletzt viermal in Serie in Japan gewonnen hatte, kam im Red Bull allerdings nicht über Rang acht hinaus. Der Vierfach-Champion aus den Niederlanden hatte im Frust über seinen schwachen Dienstwagen und die neuen Technik-Regeln, die ihm nicht gefallen, vor dem Rennen laut über einen vorzeitigen Rücktritt aus der Formel 1 nachgedacht. 

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