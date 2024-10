An den Autos des Formel-1-Teams Haas werden ab sofort von Toyota gelieferte Komponenten angebracht sein Keystone

Toyota kehrt in die Formel 1 zurück. Die Japaner spannen mit einer auf mehrere Jahre ausgelegten Partnerschaft mit dem Team Haas zusammen.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Toyota ist zurück in der Formel 1.

Schon im Grand Prix der USA in Austin, Texas, am übernächsten Wochenende sollen die Wagen vom Team Haas mit neuen Frontflügeln ausgestattet sein.

Für Toyota ist es eine Rückkehr in die weltweit wichtigste Rennserie. Von 2002 bis 2009 war der Automobil-Konzern mit einer selbstständigen Equipe angetreten.

Die Zusammenarbeit mit dem amerikanischen Rennstall sieht ab sofort die Lieferung von Bestandteilen der Autos vor. Produktionsstandort ist die Motorsport-Fabrik in Köln. Schon im Grand Prix der USA in Austin, Texas, am übernächsten Wochenende sollen die Wagen mit neuen Frontflügeln ausgestattet sein. Die Planung sieht vor, dass ab Mitte kommender Saison der Grossteil der Komponenten in Köln gefertigt wird. Dazu soll die Rennsport-Abteilung von Toyota das Team Haas auch bei Simulationen und beim Design unterstützen. Der Vertrag beinhaltet ausserdem das Nutzungsrecht von Prüfständen und des Simulators.

Antriebs-Lieferant bleibt vorerst Ferrari. Die erst kürzlich verlängerte Vereinbarung mit den Italienern, die auch das Getriebe und die Hydraulik zur Verfügung stellen, hat bis zum Ende der Saison 2028 Gültigkeit.

