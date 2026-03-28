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Rücktritt aus der Formel 1? Max Verstappens Vater warnt: «Er könnte bald die Motivation verlieren»

dpa

28.3.2026 - 20:30

Verlässt Max Verstappen schon bald die Formel 1?
Verlässt Max Verstappen schon bald die Formel 1?
IMAGO/Jay Hirano

Max Verstappen hadert mit den neuen Formel-1-Regeln – sein Vater warnt vor dem Verlust der Motivation. Droht ein Abschied des viermaligen Weltmeisters aus der Königsklasse?

,

DPA, Andreas Lunghi

28.03.2026, 20:30

Der Niederländer kann sich mit seinem neuen Boliden weiterhin nicht anfreunden. Im Qualifying in Suzuka findet er die richtige Balance nie und muss sich am Ende nicht nur Teamkollege Isack Hadjar, sondern auch von Rookie Arvid Lindblad aus dem Schwester-Team VCARB geschlagen geben.

«Irgendwas ist falsch mit diesem Auto – es ist komplett unfahrbar», lässt Verstappen über Funk seinen Frust ab. Entsprechend leer taucht er kurz darauf in der Mixed Zone auf: «Ich bin nicht einmal mehr frustriert, ich bin schon darüber hinaus.»

Jos Verstappen: «Ich bin pessimistisch»

Sind das schon Anzeichen von Resignation beim 28-Jährigen? Wahrscheinlich nicht, dennoch warnt Vater Jos, dass sein Sohn bald die Lust an der Formel 1 verlieren könnte. «Das Fahren in diesen Autos fordert ihn nicht. Ehrlich gesagt, befürchte ich, dass Max seine Motivation verliert», sagte Papa Verstappen dem niederländischen «Telegraaf» vor dem Grossen Preis von Japan am Sonntag (um 7.00 Uhr). Sohn Max fährt im Red Bull seit dem Saisonstart der Spitze hinterher und hat sich mehrfach sehr kritisch über das neue Technik-Regelwerk geäussert.

«Man hört immer wieder, dass es eine Frage der Gewöhnung ist, aber ich bin mir sicher, dass Max so keinen Spass daran haben wird», warnte sein Vater. Unter den neuen Richtlinien spielt der Elektro-Anteil des Motors eine viel grössere Rolle, die Piloten müssen immer wieder die Batterie laden und häufiger vom Gas gehen. Das kommt Max Verstappens Talent wenig entgegen.

Jos Verstappen erklärte: «Früher dachte er, Formel 1 zu fahren sei das Grösste überhaupt. Aber jetzt bin ich ziemlich pessimistisch. Ich würde gern sagen, dass es nicht so ist, aber ich sehe darin ein Problem mit Blick auf seine Zukunft.» 

Max Verstappen hat beim Red-Bull-Team noch einen Vertrag bis 2028, besitzt Branchenexperten zufolge aber eine Ausstiegsklausel zum Saisonende. Zuletzt hatte der 28-Jährige immer wieder von anderen Rennserien geschwärmt. In der Pause vor dem Japan-Gastspiel startete er bei einem Sportwagen-Rennen auf dem Nürburgring. Dort will er im Mai auch am 24-Stunden-Klassiker teilnehmen.

Charles Leclerc: «Ein verdammter Witz»

Für den 54-jährigen Jos Verstappen, der 107 Rennen in der Königsklasse bestritt, habe die Formel 1 seine Seele verloren. Mut und Können würden im Zeitalter des Energiemanagements nicht mehr eine allzu grosse Rolle spielen.

Der selben Meinung ist auch Charles Leclerc. «Ich kann dieses Qualifying nicht ausstehen. Ich beschleunige schnell aus den Kurven und verliere alles auf den Geraden – das ist ein verdammter Witz», wütete der Ferrari-Pilot in Japan am Funk.

Dem Monegassen, der 27 Pole-Positions auf dem Konto hat und für seine schnelle Runde bekannt ist, kommt das Energie-Management im Qualifying nicht entgegen. Es ist dafür bekannt, viel zu riskieren und mehr aus dem Auto zu holen, als möglich scheint.

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