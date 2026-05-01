Der Brite Taylor Barnard fährt im ersten freien Training am Freitag die schnellste Zeit vor Pascal Wehrlein und Jean-Éric Vergne. Edoardo Mortara ist mit der fünftschnellsten Zeit bester Schweizer. Sébastien Buemi (8.) und Nico Müller (11.) haben vor dem ersten Rennen am Samstag noch etwas Arbeit vor sich, um Zeit gutzumachen.

Das war es vom ersten Tag aus Berlin – am Samstag geht es weiter. Bis bald!