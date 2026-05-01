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Ticker Verfolge das Formel-E-Wochenende in Berlin auf blue News

Andreas Lunghi und Nathan Philipona aus Berlin

1.5.2026

Buemi: «Man erlebt nicht oft, dass eine neue Meisterschaft so lange überlebt»

Buemi: «Man erlebt nicht oft, dass eine neue Meisterschaft so lange überlebt»

01.05.2026

blue News ist an diesem Wochenende bei der Formel E in Berlin und liefert dir Updates von der Strecke und Einblicke hinter die Kulissen der elektrischen Rennserie. Verfolge den Live-Ticker, um nichts zu verpassen!

Andreas Lunghi und Nathan Philipona aus Berlin

01.05.2026, 16:23

01.05.2026, 16:58

Live: Formel E Weltmeisterschaft
Live: Formel E Weltmeisterschaft

Sa 02.05. 15:55 - 17:30 ∙ blue Sport Live ∙ Live: Formel E Weltmeisterschaft

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  • Barnard schnellster im ersten Training – Schweizer zurück

    Der Brite Taylor Barnard fährt im ersten freien Training am Freitag die schnellste Zeit vor Pascal Wehrlein und Jean-Éric Vergne. Edoardo Mortara ist mit der fünftschnellsten Zeit bester Schweizer. Sébastien Buemi (8.) und Nico Müller (11.) haben vor dem ersten Rennen am Samstag noch etwas Arbeit vor sich, um Zeit gutzumachen.

    Das war es vom ersten Tag aus Berlin – am Samstag geht es weiter. Bis bald!

  • Das Jubiläum

    Der Schweizer Sébastien Buemi fährt am Samstag sein 150. Rennen in der Formel E. Was er dazu sagt, erfährst du unter folgendem Link:

    Zwölf Jahre nach Debüt. Sébastien Buemi vor seinem 150. Formel-E-Rennen: «Stolz, noch immer dabei zu sein»

    Zwölf Jahre nach DebütSébastien Buemi vor seinem 150. Formel-E-Rennen: «Stolz, noch immer dabei zu sein»

  • Das gab bereits zu reden

    Die Action auf der Strecke hatte noch nicht begonnen, dennoch gab es am Donnerstag bereits eine Überraschung: Der langjährige Formel-E-Fahrer Lucas di Grassi beendet nach der aktuellen Saison seine Rennfahrerkarriere. Der Brasilianer gehört seit der allerersten Saison zum Inventar und war 2014 in Peking der erste Sieger der damals neu eingeführten vollelektrischen Rennserie.

    Der 41-Jährige fuhr bisher 153 Rennen, stand insgesamt 13-mal zuoberst auf dem Podest und gewann in der Saison 2016/2017 den Fahrer-Titel. In seiner langen Karriere fuhr di Grassi 2010 auch 18 Rennen in der Formel 1, ohne einen Punkt einzufahren.

  • Das Programm

    In Berlin finden wie letzte Saison zwei Rennen statt. Los geht es bereits am Freitag um 16.00 Uhr mit dem ersten freien Training. Am Samstagmorgen um 9.30 Uhr findet das zweite Training statt, gefolgt vom Qualifying um 11.40 Uhr und dem ersten Rennen um 16.05 Uhr (im Free-TV auf blue Zoom).

    Am Sonntag findet erneut ein freies Training vor dem Qualifying um 11.40 Uhr und dem Rennen um 16.05 Uhr (im Free-TV auf blue Zoom) statt.

  • Hallo ...

    ... und herzlich willkommen zur Formel E in Berlin! blue News ist live vor Ort und liefert dir das gesamte Wochenende über Updates von der Strecke und Einblicke hinter die Kulissen der elektrischen Rennserie. Verfolge den Ticker, um nichts zu verpassen!

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