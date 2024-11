Verneigungen vor Verstappen: «Gebt ihm jetzt den Pokal» - Gallery Lando Norris kann einmal mehr seine Pole nicht verteidigen auf den ersten Metern. Bild: dpa Eine Leistung aus einer eigenen Welt von Max Verstappen. Bild: Ettore Chiereguini/AP Verstappen liefert eine weltmeisterliche Leistung ab. Bild: dpa Verneigungen vor Verstappen: «Gebt ihm jetzt den Pokal» - Gallery Lando Norris kann einmal mehr seine Pole nicht verteidigen auf den ersten Metern. Bild: dpa Eine Leistung aus einer eigenen Welt von Max Verstappen. Bild: Ettore Chiereguini/AP Verstappen liefert eine weltmeisterliche Leistung ab. Bild: dpa

Alle verneigen sich vor Max Verstappen. Die Triumph-Fahrt beim Chaos-Rennen von Brasilien erreicht in den Medien schon Legenden-Status. Der grosse Verlierer ist WM-Konkurrent Lando Norris.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Max Verstappen liefert beim Chaos-Rennen von Brasilien eine weltmeisterliche Leistung ab und fährt von Startplatz 17 aus noch zum Sieg.

WM-Konkurrent Lando Norris dagegen muss sich trotz Pole-Position mit Schlussrang 6 begnügen und büsst im Titelkampf womöglich entscheidend an Boden ein.

Die Medien feiern den grandiosen Auftritt von Verstappen. «Das war pures Talent, pure Magie unter extremen Bedingungen», schwärmt etwa die spanische «As». Mehr anzeigen

Max Verstappen hat mit seinem denkwürdigen Triumph beim Grossen Preis von Brasilien den womöglich vorentscheidenden Sieg zum erneuten Titelgewinn gefeiert. Die Art und Weise, wie der 27 Jahre alte dreimalige Champion diesen Sieg im Red Bull unter schweren Bedingungen in einem chaotischen Rennen herausfuhr, festigt vor allem seinen Status unter den Besten der Besten in der Formel-1-Geschichte. Auch die internationale Presse verneigt sich vor Verstappen.

Niederlande

«AD»: «Max Verstappen gewinnt nach meisterhaftem Überholmanöver und rückt im brasilianischen Wahnsinn vor zum Weltmeistertitel. Max Verstappen hat nach einem turbulenten Regenrennen den Matchball in der Formel-1-Meisterschaft.»

Grossbritannien

«Daily Mail»: «Lando Norris' Titeltraum ist vorbei. Max Verstappen beweist, dass er der beste Fahrer der Welt ist. Max Verstappen besiegte die Elemente und gewann den Grossen Preis von Brasilien. Er kam vom 17. Startplatz und triumphierte durch die Wasserfontänen auf der hügeligen Strecke von Interlagos, wo das Verderben auf jedem gefährlichen Zentimeter des neu verlegten, aber holprigen Asphalts lag.»

«Independent»: «Max Verstappen versetzte den Hoffnungen von Lando Norris auf die Formel-1-Weltmeisterschaft einen fatalen Schlag, indem er vom 17. Startplatz aus einen verregneten Grossen Preis von Brasilien mit einer Leistung der Extraklasse gewann.»

«The Guardian»: «Max Verstappen holt sich mit einer Wunderfahrt den Sieg beim Formel-1-Grand-Prix in São Paulo. Was mit so viel Optimismus für Lando Norris begonnen hatte, um eine entscheidende Wende im Meisterschaftskampf herbeizuführen, wurde durch einen meisterhaften Sieg seines Titelrivalen Max Verstappen beim Grossen Preis von São Paulo zunichtegemacht.»

Spanien

«Marca»: «Verstappen gewinnt in Brasilien und mehr als die halbe Weltmeisterschaft. (...) Ein epische Aufholjagd von Platz 17 von einem der Besten der Geschichte.»

«As»: «Gebt ihm jetzt den Pokal. Das war pures Talent, pure Magie unter extremen Bedingungen. Ein Comeback, das mehr wert ist als viele Titel des besten Fahrers in der Startaufstellung. Eine echte Hommage von Piquets Schwiegersohn an Senna (...).»

«Mundo deportivo»: «Verstappen zeigt in Brasilien eine Meisterleistung und schlägt Norris zum Gewinn der F1-Weltmeisterschaft. Es ist ganz einfach: Max Verstappen ist der Beste, und selbst wenn alles gegen ihn spricht, wird er die Weltmeisterschaft gegen Norris gewinnen. (...) Unglaublich, dass Verstappen den Grossen Preis von Brasilien trotz Startplatz 17 gewann, während Norris, der von der Pole-Position aus gestartet war, nach einer Reihe von Fehlern auf Platz 6 landete.»

«Sport»: «Verstappens Heldentat im brasilianischen Chaos. Max Verstappen hat in Interlagos eine Lektion in Sachen Mut erteilt, indem er unter extremen Bedingungen von Platz 17 aus zum Sieg fuhr und damit die Weltmeisterschaft so gut wie besiegelte.»

Frankreich

«Le Parisien»: «Verstappens wilde Aufholjagd im Regen, ein französisches Doppelpodium (...) Die Geschichte eines epischen Rennens.»

Max Verstappen jubelt über den Sieg in Brasilien – und über die Entscheidung im WM-Rennen? Bild: Keystone

Österreich:

«Kleine Zeitung»: «Vorentscheidung im Titelkampf! Weltmeisterlicher Regentanz von Max Verstappen.»

«Salzburger Nachrichten»: «Im Regen von São Paulo bewies Verstappen aber einmal mehr seine Extraklasse bei nassen Bedingungen und holte sich entgegen aller Erwartungen seinen achten Saisonsieg in der Königsklasse des Motorsports.»

Italien:

«Tuttosport»: «Verstappen triumphiert, Weltmeisterschafts-Meisterstück in Brasilien! Der anstrengende und chaotische Grosse Preis von Brasilien wurde von einem verrückten Max Verstappen gewonnen, der als 17. gestartet war und im Regen eine grossartige Aufholjagd hinlegte, die das Titelrennen entscheiden könnte.»

«La Gazzetta dello Sport»: «Verrücktes Rennen in Brasilien. Regen, Pausen, Comebacks: Max gewinnt wie ein Champion und sieht den Titel. Ein Sieg, der in die Annalen eingehen wird, errungen von einem phänomenalen Fahrer.»

Brasilien

«Lance»: «Verstappen erholt sich und gewinnt den Formel-1-Grand-Prix in São Paulo mit einer denkwürdigen Leistung. Der dreifache Champion hat nun eine Hand und vier Finger an der vierten Formel-1-Weltmeisterschaft.»

