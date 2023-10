In Katar überraschen die Alfa-Sauber-Piloten mit dem achten und neunten Rang. Imago

Max Verstappen gewinnt auch das erste Rennen als dreifacher Weltmeister. Für positive Schlagzeilen sorgen auch die beiden Alfa-Sauber, die erstmals in dieser Saison beide in die Punkte fahren.

Verstappen siegte vor den neuerlich überzeugenden Fahrern des Teams McLaren, dem Australier Oscar Piastri und dem Briten Lando Norris. Piastri setzte seinen Höhenflug fort. Der auf diese Saison hin zum Stammfahrer aufgestiegene Australier hatte vor zwei Wochen im Grand Prix Rang 3 belegt und sich damit seine erste Klassierung unter den ersten drei in der Formel 1 gesichert, am Samstag hatte er in Lusail das Sprintrennen vor Verstappen gewonnen.

Die Fahrer des Teams Sauber sorgten zum ersten Mal in der laufenden Saison für einen doppelten Punktgewinn. Beide Fahrer egalisierten ihre Saisonbestergebnisse. Valtteri Bottas wurde Achter; den gleichen Platz hatte der Finne Anfang März beim Saisonauftakt in Bahrain belegt. Der Chinese Zhou Guanyu wurde wie in Australien und Spanien Neunter.

Hamilton zur Aufgabe gezwungen

Der aus der Pole-Position losgefahrene Verstappen blieb über die gesamte Distanz ungefährdet. Er liess sich weder durch die Besonderheit, dass auf Weisung der Rennleitung pro Reifensatz aus Sicherheitsgründen höchstens 18 Runden absolviert werden durften, noch durch eine sehr frühe Safety-Car-Phase aus dem Konzept bringen.

Die Neutralisation hatte eine Kollision kurz nach dem Start zwischen Lewis Hamilton und George Russell in den Mercedes verursacht. Im Gegensatz zu seinem Teamkollegen wurde Hamilton durch den Zwischenfall zur Aufgabe gezwungen.

Verstappen errang seinen 14. Grand-Prix-Sieg in dieser Saison und kann damit die nächste Bestmarke ins Visier nehmen. Im vergangenen Jahr hatte er den entsprechenden Rekord auf 15 erste Plätze verbessert. Die erste Möglichkeit zur Egalisierung bietet sich dem Niederländer in zwei Wochen im Grossen Preis der USA in Austin, Texas.

sda