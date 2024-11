WM-Titel für Max Verstappen – Rennsieg sichert sich George Russell - Gallery Max Verstappen ist wieder Weltmeister. Bild: Keystone Mit Platz 5 sicherte sich Max Verstappen im Red Bull den vierten Titelgewinn hintereinander. Bild: Keystone George Russell dominiert das Rennen und feiert vor Lewis Hamilton einen Mercedes-Doppelsieg. Bild: Keystone Staraufgebot in Las Vegas: Silvester Stallone winkte am Ende das Rennen ab. Bild: Keystone Die Show passte am Rennen wieder zu Las Vegas. Bild: Keystone WM-Titel für Max Verstappen – Rennsieg sichert sich George Russell - Gallery Max Verstappen ist wieder Weltmeister. Bild: Keystone Mit Platz 5 sicherte sich Max Verstappen im Red Bull den vierten Titelgewinn hintereinander. Bild: Keystone George Russell dominiert das Rennen und feiert vor Lewis Hamilton einen Mercedes-Doppelsieg. Bild: Keystone Staraufgebot in Las Vegas: Silvester Stallone winkte am Ende das Rennen ab. Bild: Keystone Die Show passte am Rennen wieder zu Las Vegas. Bild: Keystone

Max Verstappen sichert sich beim GP in Las Vegas vorzeitig den Weltmeistertitel. Es ist sein insgesamt vierter Triumph, der vierte in Folge.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Max Verstappen sichert sich beim GP in Las Vegas vorzeitig seinen vierten Weltmeistertitel.

Als viermaliger Weltmeister steigt Verstappen zu den sechs erfolgreichsten Piloten der Formel-1-Geschichte auf.

Das Sauber-Team bleibt auch im drittletzten Rennen ohne einen WM-Punkt. Mehr anzeigen

Max Verstappens WM-Titel geriet beim GP in Las Vegas nicht mehr in Gefahr. Lando Norris lag permanent hinter dem Red-Bull-Piloten. Norris bot sich überhaupt keine Chance, Punkte auf Verstappen gutmachen zu können. Verstappen und Norris beendeten das Rennen auf genau dem Platz, von dem aus sie ins Rennen gestiegen sind.

Vier Titelgewinne hintereinander gewannen vor Verstappen erst Juan Manuel Fangio im Mercedes (1954 bis 1957), Michael Schumacher im Ferrari (2000 bis 2005), Sebastian Vettel im Red Bull (2010 bis 2013) und Lewis Hamilton im Mercedes (2017 bis 2020).

Russell dominiert – Mercedes feiert Doppelsieg

George Russell dominierte schon die Qualifikation vom Vortag. Der Brite kontrollierte das Rennen. Er profitierte davon, dass Teamkollege Lewis Hamilton von weit hinten (10. Startplatz) ins Rennen steigen musste. Mercedes feierte den ersten Doppelsieg seit dem Grand Prix von Brasilien vor mehr als zwei Jahren.

Mercedes dominierte in Las Vegas wie zu den allerbesten Zeiten. Sie stellten in jedem Training die Bestzeit auf. Und sie sorgten für das Novum in der Formel 1, dass vier verschiedene Konstrukteure mindestens vier Rennen gewannen.

Team Sauber ohne Punkte

Das Sauber-Team blieb auch im drittletzten Rennen ohne einen WM-Punkt. Der Chinese Zhou Guanyu lag zwischenzeitlich auf Platz 9, beendete das Rennen aber auf Platz 13 mit etwas mehr als 10 Sekunden Rückstand auf die Punkteränge.

An den verbleibenden zwei Rennwochenenden in Katar (1. Dezember), wo auch der letzte Sprint des Jahres auf dem Programm steht, und Abu Dhabi (8. Dezember) geht es noch um den Gewinn der Konstrukteurswertung. In dieser baute Ferrari seine Führung auf McLaren und Red Bull Racing in Las Vegas aus.