Max Verstappen ist im Qualifying in Monza schneller als die McLaren- und Ferrari-Piloten Keystone

Max Verstappen spielt im Formel-1-Qualifying in Monza seine Klasse aus und sichert sich im Red Bull die Pole-Position. Gabriel Bortoleto startet zum dritten Mal in dieser Saison aus der vierten Reihe.

Keystone-SDA SDA

Bortoleto klassierte sich mit knapp sechs Zehnteln Rückstand auf Verstappen im 8. Rang – vier Plätze vor seinem Sauber-Teamkollegen Nico Hülkenberg, dem 65 Tausendstel zu den Top 10 fehlten. Aus einer ähnlichen Position war der 18-jährige Brasilianer vor einem Monat im GP von Ungarn gestartet. Von Position 7 aus schaffte er dort als Sechster sein bislang bestes Resultat in der Formel 1.

Max Verstappen holte sich am Samstag überraschend die Pole-Position. Der viermalige Formel-1-Weltmeister verwies Lando Norris in einem packenden Finale um 77 Tausendstel auf den 2. Platz. Dritter wurde Norris' McLaren-Teamkollege Oscar Piastri, der im WM-Klassement 34 Punkte vor Norris führt.

Dahinter reihte sich vor vollen Rängen im Autodromo Nazionale von Monza das Ferrari-Duo ein: Charles Leclerc auf Position 4, Lewis Hamilton auf Platz 5 – wobei Hamilton am Sonntag (15.00 Uhr) in der Startaufstellung wegen einer Strafe vom Rennen am letzten Sonntag in Zandvoort fünf Positionen weiter hinten starten muss.

Das könnte dich auch interessieren