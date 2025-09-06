  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Formel 1 Verstappen sichert sich in Monza die Pole – Bortoleto Achter

SDA

6.9.2025 - 17:45

Max Verstappen ist im Qualifying in Monza schneller als die McLaren- und Ferrari-Piloten
Max Verstappen ist im Qualifying in Monza schneller als die McLaren- und Ferrari-Piloten
Keystone

Max Verstappen spielt im Formel-1-Qualifying in Monza seine Klasse aus und sichert sich im Red Bull die Pole-Position. Gabriel Bortoleto startet zum dritten Mal in dieser Saison aus der vierten Reihe.

Keystone-SDA

06.09.2025, 17:45

06.09.2025, 18:13

Bortoleto klassierte sich mit knapp sechs Zehnteln Rückstand auf Verstappen im 8. Rang – vier Plätze vor seinem Sauber-Teamkollegen Nico Hülkenberg, dem 65 Tausendstel zu den Top 10 fehlten. Aus einer ähnlichen Position war der 18-jährige Brasilianer vor einem Monat im GP von Ungarn gestartet. Von Position 7 aus schaffte er dort als Sechster sein bislang bestes Resultat in der Formel 1.

Max Verstappen holte sich am Samstag überraschend die Pole-Position. Der viermalige Formel-1-Weltmeister verwies Lando Norris in einem packenden Finale um 77 Tausendstel auf den 2. Platz. Dritter wurde Norris' McLaren-Teamkollege Oscar Piastri, der im WM-Klassement 34 Punkte vor Norris führt.

Dahinter reihte sich vor vollen Rängen im Autodromo Nazionale von Monza das Ferrari-Duo ein: Charles Leclerc auf Position 4, Lewis Hamilton auf Platz 5 – wobei Hamilton am Sonntag (15.00 Uhr) in der Startaufstellung wegen einer Strafe vom Rennen am letzten Sonntag in Zandvoort fünf Positionen weiter hinten starten muss.

Das könnte dich auch interessieren

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

Am 13. Mai wird die Formel 1 75 Jahre alt – ihr erstes Rennen fand 1950 in Silverstone statt. Nur wenige Wochen später raste die Königsklasse des Motorsports durch Bern. Doch nach der Tragödie von Le Mans zog die Schweiz die Notbremse.

12.05.2025

Meistgelesen

Postsendungen in die USA um 80 Prozent eingebrochen +++ Pentagon will Kampfflugzeuge nach Puerto Rico senden
Jetzt rockt Michael Patrick Kelly +++ Hier wirft Sofie ihr Autogrammwunsch-Kärtchen zu Kamrad
3 Jahre auf feindlichem Gebiet: Spezialeinheit rettet ukrainische Soldaten +++ Selenskyj: «Putin kann nach Kiew kommen»
Ukrainische Spezialkräfte zermürben Putins Radarfront
Gemeinden entgehen Unsummen, weil Touristen Bussen nicht zahlen

Videos aus dem Ressort

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

06.09.2025

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Silvan Widmer zeigt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo zufrieden.

05.09.2025

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Granit Xhaka stellt sich nach dem 4:0 Sieg gegen den Kosovo in der WM-Quali den Fragen der Journalisten.

05.09.2025

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Djokovic: «Sinner und Alcaraz sind einfach zu gut»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Widmer: «Wir wollten dem Gegner zeigen, dass es nichts zu holen gibt»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Xhaka: «Es war ein grosses Statement von uns»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Handball. Kriens-Luzern übersteht Europacup-Qualifikation problemlos

HandballKriens-Luzern übersteht Europacup-Qualifikation problemlos

Vuelta. Marc Soler gewinnt solo, Vingegaard bleibt Leader

VueltaMarc Soler gewinnt solo, Vingegaard bleibt Leader

Mountainbike. Anna Weinbeer holt Silber im Marathon

MountainbikeAnna Weinbeer holt Silber im Marathon