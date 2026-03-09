Max Verstappen plant einen Abstecher zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring Keystone

Der viermalige Formel-1-Weltmeister Max Verstappen gibt sein Debüt beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Für den Niederländer geht ein Wunsch in Erfüllung.

Keystone-SDA SDA

Sein Start beim Langstrecken-Klassiker rund um das Wochenende vom 14. bis 17. Mai geht aus einer Medienmitteilung von Mercedes-AMG hervor. Dort wird Verstappen als Einsatzfahrer genannt. Für sein von Mercedes-AMG unterstütztes Team Verstappen Racing sind zudem Lucas Auer, Jules Gounon und Daniel Juncadella dabei.

«Das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring steht schon seit langem auf meiner Wunschliste», wird Verstappen in der Mitteilung zitiert. «Daher bin ich sehr begeistert, dass wir es jetzt verwirklichen können.» Verpflichtungen in der Formel 1 stehen dem 28-jährigen Red-Bull-Fahrer nicht im Wege. Zwei Wochen vor dem Ausflug an den Nürburgring wird in Miami in den USA gefahren, eine Woche danach steuert er sein Auto wieder im kanadischen Montreal.

Der Nürburgring könnte vielleicht sogar nicht der einzige Ausflug für ihn auf die Langstrecke sein. Zuletzt hatte Verstappen auch darüber gesprochen, irgendwann mit Ex-Weltmeister Sebastian Vettel auch bei den ikonischen 24 Stunden von Le Mans antreten zu wollen. «Das würde ich sehr gerne machen. Aber natürlich nur, wenn wir um Siege kämpfen können», so Verstappen.