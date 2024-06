Max Verstappen vergibt einen weiteren Sieg mit einem fragwürdigen Überhol-Versuch. Imago

George Russell feiert beim GP von Österreich seinen ersten Saisonsieg. Der Brite im Mercedes profitiert in der Schlussphase von einer Kollision des Führungs-Duos Max Verstappen/Lando Norris.

Während Verstappen im Red Bull trotz des Zwischenfalls und einer dabei eingehandelten Zehn-Sekunden-Strafe noch Fünfter wurde, schied der WM-Zweite Norris aus. Der Brite schaffte es zwar mit zerfetztem Reifen wie sein Konkurrent zurück an die Box, doch die Schäden am McLaren waren zu gross für eine Weiterfahrt. Norris und der Niederländer kollidierten, weil Verstappen beim Anbremsen die Linie verliess.

Für den 26-jährigen Russell war es der zweite Grand-Prix-Sieg nach demjenigen Mitte November 2022 in Brasilien. Rang 2 in Spielberg ging an den Australier Oscar Piastri (McLaren), Dritter wurde der Spanier Carlos Sainz im Ferrari.

Die Fahrer des Teams Sauber blieben auch im elften Grand Prix der Saison ohne zählbares Ergebnis. Der Finne Valtteri Bottas belegte den 16. Rang, der Chinese Zhou Guanyu wurde 17.

