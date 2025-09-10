Max Verstappen fährt dieses Wochenende ein Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife. KEYSTONE

Vierfacher Formel-1-Weltmeister Max Verstappen soll am kommenden Wochenende auf der legendären Nürburgring-Nordschleife ein offizielles Rennen bestreiten. Seine Teilnahme ist nur unter einer Bedingung möglich.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen soll am kommenden Wochenende an einem GT4-Rennen auf der legendären Nürburgring-Nordschleife teilnehmen.

Dieses und eine Theorie-Einheit dienen dazu, eine spezielle Nordschleifen-Lizenz zu erlangen, um künftig GT3-Rennen auf der Strecke zu fahren.

Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, gemäss «Auto, Motor und Sport» sei die Teilnahme Verstappens an diesem Wochenende bestätigt. Mehr anzeigen

Max Verstappen lebt für den Motorsport. Zurzeit fährt er seine elfte Formel-1-Saison und ist in dieser Rennserie vierfacher Weltmeister. Ein Kalender mit 24 Rennwochenenden scheint für den Niederländer allerdings nicht genug zu sein.

Denn an freien Wochenenden ist Verstappen oftmals in GT3-Boliden auf den Rennstrecken dieser Welt unterwegs. Möglich macht dies, das 2022 lancierte Team «Verstappen.com Racing», dessen Rennautos der Chef persönlich testet.

Einer dieser Tests sorgte in der Motorsport-Szene für Furore. Anfangs Mai soll Verstappen auf der legendären Nürburgring-Nordschleife in einem Ferrari 296 GT3 den inoffiziellen Rundenrekord in 7.48,8 Minuten gefahren sein. Bei Testfahrten gibt es traditionell keine offizielle Zeitnahme. Der offizielle Rekord gehört dem Norweger Christian Krognes mit 7.49,578 Minuten.

Um anonym zu bleiben, trug er sich für den Test unter dem Pseudonym «Franz Hermann» ein. Mit seiner Fahrt zog der bald 28-Jährige dennoch die Aufmerksamkeit auf sich und kündigte danach seine Ambitionen an, auf der Nordschleife ein offizielles Rennen zu fahren.

Verstappen muss spezielle Lizenz erlangen

Wie «Auto, Motor und Sport»berichtet, soll es am Wochenende vom 12. bis 14. September im Rahmen der Nürburgring Langstrecken-Serie so weit sein – unter gewissen Bedingungen.

Jeder Fahrer, der an einem Rennen in den leistungsstarken GT3-Boliden teilnehmen will, muss eine spezielle Nordschleifen-Lizenz besitzen. Eine Ausnahme wird auch für einen vierfachen Formel-1-Weltmeister nicht gemacht.

Um die spezielle Lizenz zu erlangen, muss Verstappen eine Theorie-Einheit und ein Rennen in einem leistungsschwächeren GT4-Auto absolvieren. Demnach soll der Niederländer am Freitag die Theoriestunden machen und danach ein Rennen in einem Porsche Cayman GT4 vom Team Lionspeed GP bestreiten.

Double the racing - max the fun!



We're looking forward to the weekend🌲



Two races and both live on our YouTube Channel 📺#HeartRace #NLS7 #NLS8 pic.twitter.com/WSs0mdCOKT — Nürburgring (@nuerburgring) September 9, 2025

Wenn er 14 Runden ohne Strafe bleibt, hätte er die Lizenz geschafft und könnte bereits Ende September an einem GT3-Rennen teilnehmen. Das langfristige Ziel Verstappens dürfte sein, das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring zu fahren.

Eine offizielle Bestätigung seitens Verstappen oder Veranstalter steht noch aus. Seine Teilnahme dieses Wochenende sei gemäss «Auto, Motor und Sport» aber bestätigt. Darauf deutet auch ein Post des offiziellen X-Kanals des Nürburgrings: «Doppelte Rennen – max der Spass!» Darunter ein Bild des Ferraris 296 GT3 des Verstappen.com Racing Teams.

