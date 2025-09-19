  1. Privatkunden
Bis zum Karriereende bei Red Bull? Verstappens Bekenntnis: «Der Traum ist immer noch da»

SDA

19.9.2025 - 09:53

Max Verstappen wieder vollauf zufrieden bei Red Bull.
Max Verstappen wieder vollauf zufrieden bei Red Bull.
Keystone

Es wurde diese Saison viel spekuliert. Verlässt Max Verstappen Red Bull? Im Team gab es einige Veränderungen. Nichtsdestotrotz wünscht sich der viermalige Weltmeister weiterhin ein Karriereende in der Formel 1 bei Red Bull.

Keystone-SDA

19.09.2025, 09:53

19.09.2025, 10:37

«Ich muss sagen, die Red Bull-Familie ist top. Wir sind schon lange zusammen und ich mag es noch immer», sagte Verstappen anlässlich des ersten Trainingstags vor dem GP von Aserbaidschan in Baku. «Ich habe auch immer gesagt, dass ich hier gerne bis zum Ende fahren will. Das ist immer der Traum gewesen – und der ist immer noch da.»

Vertrag bis 2028

Der 27-jährige Niederländer stammt aus der Nachwuchsförderung des österreichischen Unternehmens und fuhr vor zehn Jahren im Schwesterteam (damals Toro Rosso) seine erste Saison in der Königsklasse. Im darauffolgenden Jahr wurde er nach vier Rennen zu Red Bull Racing befördert. Gleich im ersten Rennen feierte er den ersten Sieg. Zuletzt in Monza gelang ihm der 66. Erfolg der Karriere.

Verstappens Vertrag ist bis und mit 2028 gültig. In dem Jahr wird er am 30. September seinen 31. Geburtstag feiern. Wie lange er überhaupt in der Formel 1 antreten möchte, ist unklar. Derzeit sind Fernando Alonso (Aston Martin), zweimaliger Weltmeister aus Spanien, mit 44 sowie der englische Rekord-Champion Lewis Hamilton (7 Titel/Ferrari) mit 40 die ältesten Fahrer im Feld.

«2026 wird nicht einfach»

Verstappen hatte Ende Juli den Spekulationen um seinen Verbleib bei Red Bull selber ein Ende gesetzt. Der sportliche Durchhänger und komplizierte Phasen auf der Führungsebene des Rennstalls hatten diese Spekulationen befeuert. Mittlerweile schaut Verstappen nur noch nach vorn – und das gemeinsam mit Red Bull. Die kommende Saison bringt die grosse Regelreform, unter anderem mit komplett neuen Antrieben. «Nächstes Jahr wird nicht einfach sein mit unserem eigenen Motor», sagte der aktuelle WM-Dritte. Aber das war ja auch vor 20 Jahren so, als Red Bull in die Formel 1 einstieg. Verstappen: «Und das haben sie nun wirklich nicht schlecht gemacht!»

