Weltmeister Marc Marquez stürzt fürchterlich 09.05.2026

Der Spanier Jorge Martin gewinnt den Sprint beim Grand Prix von Frankreich in Le Mans. Für den grossen Aufreger sorgt aber der amtierende Weltmeister Marc Marquez, der heftig stürzt.

Der MotoGP-Weltmeister von 2024 setzt sich nach einem Blitzstart vor den Italienern Francesco Bagnaia und Marco Bezzecchi durch. Martin war auf seiner Aprilia als Achter ins Rennen gestartet und überholte bis zur zweiten Kurve alle vor ihm liegenden Konkurrenten.

Schmerzhaft endete der Sprint für den in dieser Saison bislang glücklosen amtierenden Weltmeister Marc Marquez. Der 33-jährige Katalane stürzte gegen Rennende heftig. Er lief danach hinkend Richtung Boxengasse. Angesichts der Bilder vom Sturz, sind das aber erstmal gute Nachrichten. Denn das hätte richtig schlimm enden können.