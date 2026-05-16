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Formel E in Monaco verspricht Spektakel «Wenn man einen Fehler macht, ist man sofort in der Mauer»

Redaktion blue Sport, Andreas Lunghi

16.5.2026

Legendär: Die Strecke in Monaco.
Legendär: Die Strecke in Monaco.
imago

Die Formel E taucht in die Welt des Glamours ein: Monaco. Auf der legendären Stadtstrecke liegt zwischen Erfolg und Desaster ein schmaler Grat. Wer siegreich ist, wird mit ewigem Ruhm belohnt.

Redaktion blue Sport, Andreas Lunghi

16.05.2026, 08:38

Am 16. und 17. Mai finden in Monaco die Rennen neun und zehn der Formel-E-Saison statt. Du kannst das Spektakel jeweils ab 15:00 Uhr exklusiv im Free-TV auf blue Zoom mitverfolgen.

Live: Formel E Weltmeisterschaft
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Seit 1929 donnern Boliden der Mittelmeerküste entlang und schlängeln sich durch die pittoreske Stadt. Initiiert hat die Rennen der damalige Präsident des «Automobile Club de Monaco», Antony Noghès. Den ersten Grossen Preis von Monaco gewann am 14. April 1929 der Brite William Grover-Williams in einem Bugatti.

Der GP hat mittlerweile bereits 82-mal stattgefunden und ist seit 1955 Teil des Formel-1-Kalenders. Vor zwei Jahren gewann erst zum zweiten Mal ein Einheimischer das prestigeträchtige Rennen. Der Monegasse Charles Leclerc feierte im Ferrari den emotionalen Heimsieg.

Formel-E-Star Sébastien Buemi. «Entscheidungen sind nicht immer einfach zu verstehen»

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Nebst dem Formel-1-GP findet seit 2015 der Monaco ePrix statt. Als die Elektroserie 2014 ins Leben gerufen wurde und Rennspektakel in Städten auf der ganzen Welt bringen wollte, durfte die Strecke im kleinen Fürstentum an der französischen Riviera nicht fehlen.

Das Premieren-Rennen entschied ein Schweizer für sich: Sébastien Buemi. Der Mann aus Aigle gewann zwei Jahre später auch den zweiten Monaco ePrix.

«Für mich war es immer ein Traum, hier in Monaco zu fahren. Ich war schon oft hier und habe zweimal in der Formel E gewonnen. Das sind sehr gute Erinnerungen für mich,» sagte Buemi, der bis heute der einzige Formel-E-Fahrer mit zwei Monaco-Siegen ist, vor einem Jahr.

«Ein Sieg in Monaco hat ein anderes Gewicht»

Der Stadtkurs gilt auch bei anderen Rennfahrern als Kult: «Es ist immer ein Highlight, hier fahren zu dürfen. Ich glaube in jedem Kalender, in dem Monaco auftaucht, ist jenes Wochenende markiert», sagte damals auch ein strahlender Nico Müller.

Strecke ist länger als bei anderen ePrix

In ihren ersten drei Ausgaben fuhr die Formel E aus Leistungsgründen noch auf einem verkürzten Kurs von nur 1.76 km. Anstatt hinauf zum Casino zu fahren, ging es nach der ersten Kurve nach rechts, die legendäre Haarnadelkurve fiel damit auch weg. Seit 2021 findet der Monaco ePrix jährlich auf der Original-Strecke mit einer Länge von 3.337 km statt.

«Für Formel-E-Standards ist sie relativ lang. Dementsprechend muss man ein paar Kurven mehr auf die Reihe bekommen für eine schnelle Runde», sagt Müller mit einem Schmunzeln. «Um hier schnell zu sein, braucht es die letzten Hundertstel. Denn ich glaube, die Abstände zwischen den 22 Autos werden hier sehr klein sein.»

Für Motorsport-Romantiker und Fahrer gehört der traditionsreiche Stadtkurs aber in den Rennkalender. Mehr als das Spektakel auf der Strecke zählt hier die geschichtsträchtige Vergangenheit. «Es ist wirklich historisch, hier zu fahren», so Sébastien Buemi.

Die Rennen in Monaco kannst du am 16. und 17. Mai jeweils ab 15:00 Uhr im Free-TV auf blue Zoom mitverfolgen.

Den aktuellen WM-Stand siehst du hier.

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