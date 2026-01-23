  1. Privatkunden
«Verzögerungen im Programm» Formel-1-Team Williams muss auf Tests in Barcelona verzichten

SDA

23.1.2026 - 16:33

Williams fehlt nächste Woche an den ersten Tests vor der neuen Saison in Barcelona
Keystone

Das britische Formel-1-Team Williams leistet sich einen Fehlstart in die neue Saison. Wegen «Verzögerungen im Programm», so Williams, müsse man auf die Testfahrten in Barcelona nächste Woche verzichten.

Keystone-SDA

23.01.2026, 16:33

23.01.2026, 17:31

Im neuen Jahr unterzog sich die Formel 1 einem massiven Facelifting. Es gab vor dieser Saison den grössten Reglements-Einschnitt seit langem. Gefahren wird mit neuen Motoren sowie kürzeren und schmaleren Autos. Deswegen sind die Testfahrten vor der Saison ganz besonders wichtig.

Die Testfahrten in Barcelona laufen vom 26. bis 30. Januar – von den Teams privat organisiert und unter Ausschluss der Medien. Danach stehen vor dem Saisonstart am 8. März in Melbourne im Februar noch zweimal drei Testtage in Bahrain zur Verfügung.

Ferrari präsentiert seinen neuen F1-Boliden

Optisch ist der SF-26 für Ferrari-Fans wohl etwas gewöhnungsbedürftig. Was er auf der Strecke taugt, wird sich zeigen.

23.01.2026

Meistgelesen

Odermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»
Überlebende von Bar-Inferno zeigt ihre Brandwunden
In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig

Videos aus dem Ressort

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

In der Super League wurden in der laufenden Saison bereits vier Trainer entlassen – bei der Mehrheit blieb der erhoffte Aufschwung unter den Nachfolgern bislang aus. Die Einschätzung von blue Sport Experte Rolf Fringer.

23.01.2026

Ferrari präsentiert seinen neuen F1-Boliden

Optisch ist der SF-26 für Ferrari-Fans wohl etwas gewöhnungsbedürftig. Was er auf der Strecke taugt, wird sich zeigen.

23.01.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Fringer zu Trainerwechsel: «Manchmal braucht es das schon»

Ferrari präsentiert seinen neuen F1-Boliden

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Red Bull zeigt Design. So sieht das neue Formel-1-Auto von Max Verstappen aus

Red Bull zeigt DesignSo sieht das neue Formel-1-Auto von Max Verstappen aus

Formel E. Schweizer Podestplatz in Mexiko City: Edoardo Mortara fährt auf Rang 2

Formel ESchweizer Podestplatz in Mexiko City: Edoardo Mortara fährt auf Rang 2

Ehrerbietung oder Fehlgriff?. Formel-1-Pilot Gasly spaltet beim Skifahren mit Schumi-Jacke die Gemüter

Ehrerbietung oder Fehlgriff?Formel-1-Pilot Gasly spaltet beim Skifahren mit Schumi-Jacke die Gemüter