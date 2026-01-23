Williams fehlt nächste Woche an den ersten Tests vor der neuen Saison in Barcelona Keystone

Das britische Formel-1-Team Williams leistet sich einen Fehlstart in die neue Saison. Wegen «Verzögerungen im Programm», so Williams, müsse man auf die Testfahrten in Barcelona nächste Woche verzichten.

Keystone-SDA SDA

Im neuen Jahr unterzog sich die Formel 1 einem massiven Facelifting. Es gab vor dieser Saison den grössten Reglements-Einschnitt seit langem. Gefahren wird mit neuen Motoren sowie kürzeren und schmaleren Autos. Deswegen sind die Testfahrten vor der Saison ganz besonders wichtig.

Die Testfahrten in Barcelona laufen vom 26. bis 30. Januar – von den Teams privat organisiert und unter Ausschluss der Medien. Danach stehen vor dem Saisonstart am 8. März in Melbourne im Februar noch zweimal drei Testtage in Bahrain zur Verfügung.