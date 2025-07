Rowland: «Ich werde wie immer aggressiv fahren» Oliver Rowland könnte in Berlin den WM-Titel holen. Vor den beiden zeigt er sich ziemlich gelassen. 11.07.2025

Vier Rennen vor Schluss ist noch offen, wer sich in der Formel E die Fahrer- und die Teamwertung holt. Eine Entscheidung könnte bereits dieses Wochenende in Berlin fallen.

Am 12. und 13. Juli finden in Berlin zwei der letzten vier Rennen der Formel E Saison statt. Du kannst diese jeweils ab 16.00 Uhr exklusiv live im Free-TV auf blue Zoom mitverfolgen. blue Sport ist live vor Ort und liefert dir im Ticker Updates von der Strecke.

Der Brite Oliver Rowland fährt bisher die beste Saison seiner Karriere und könnte sich bereits beim zweitletzten Rennwochenende in Berlin zum Weltmeister küren. Zwar sind in den vier verbliebenen Rennen noch 112 Punkte zu holen, Rowlands Vorsprung auf seinen ersten Verfolger und amtierenden Weltmeister Pascal Wehrlein dürfte aber zu gross sein.

Der Deutsche hat 69 Punkte Rückstand auf den Briten und scheint die Titelverteidigung bereits abgeschrieben zu haben: «Es braucht ein grosses Wunder und es ist eher unrealistisch», sagt Wehrlein gegenüber blue Sport. «Wir geben aber alles bis zum Schluss.»

Der Fokus liege nur noch auf der Team- und Herstellerwertung, in denen Porsche den ersten und den zweiten Platz belegt. «Wir wollen beide Titel holen. Es wäre die erste Teammeisterschaft für Porsche.»

Ähnlich sieht es Wehrleins Teamkollege Antonio Félix da Costa, der rechnerisch auch noch eine Chance auf den WM-Titel hat: «Realistisch gesehen wird es schwer, 74 Punkte auf Rowland aufzuholen. Er und Nissan fahren eine starke Saison. Es ist nicht unmöglich, aber ich glaube unser Fokus liegt mehr auf der Teamwertung.»

«Vorsichtig zu fahren, liegt nicht in meiner Natur»

Und was sagt WM-Leader Rowland zur aus seiner Sicht komfortablen Ausgangslage? «Ich bin ziemlich entspannt, was die Fahrerwertung anbelangt», sagt er bei blue Sport. Für ihn gehe es darum, das beste für das Team herauszuholen, um auch die Teamwertung zu gewinnen.

Für den Briten wäre die Entscheidung beim letzten Wochenende in London emotionaler als in Berlin. Er sagt mit einem Schmunzeln aber auch: «Für mich und meine Nerven würde ich den Titel allerdings lieber hier holen.»

An seiner Strategie wird er in den letzten vier Rennen nichts ändern: «Manchmal versuche ich, vorsichtiger zu fahren, aber das liegt nicht in meiner Natur. Ich werde sicher so aggressiv fahren wie sonst.»

