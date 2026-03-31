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Eklat um Pride Month Chicago Bulls entlassen NBA-Profi nach LGBTQ-Kritik während Insta-Livestream

dpa

31.3.2026 - 11:18

Jaden Ivey wird nicht länger für die Chicago Bulls spielen.
Jaden Ivey wird nicht länger für die Chicago Bulls spielen.
IMAGO/Newscom World

Live im Internet spricht NBA-Profi Jaden Ivey über seinen Glauben und kritisiert die Liga für ihre Solidarität mit der LGBTQ-Community. Das hat ihn nun den Job gekostet.

DPA

31.03.2026, 11:18

blue News fasst für dich zusammen

  • Die Chicago Bulls haben Jaden Ivey wegen teamschädigendem Verhalten entlassen, nachdem er in einem Livestream die Unterstützung der NBA für die LGBTQ-Community kritisiert hatte.
  • Ivey verteidigte seine Aussagen mit religiösen Argumenten und erklärte später, die Entlassung sei nicht seine Schuld gewesen.
  • Der erst kürzlich verpflichtete und verletzte Spieler kam nur auf vier Einsätze für Chicago, während das Team Respekt und Professionalität als zentrale Werte betonte.
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Die Chicago Bulls haben sich von ihrem Profi Jaden Ivey getrennt, nachdem dieser in einem Livestream kritisch über die LGBTQ-Bewegung gesprochen hatte. «Die Chicago Bulls haben heute bekanntgegeben, dass das Team Guard Jaden Ivey aufgrund von teamschädigendem Verhalten entlassen hat», hiess es in einer kurzen Mitteilung des NBA-Teams. 

Stunden nach der Entscheidung ging Ivey erneut live und sprach in einem weiteren Stream über seinen Glauben. Die Meisterringe von Michael Jordan und LeBron James seien nichts wert «am Tag des jüngsten Gerichts», sagte er nach Angaben von US-Medien. Es habe nicht an ihm gelegen, dass er entlassen worden sei, sagte er. 

Ivey ist derzeit verletzt und sollte in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. Die Bulls hatten ihn erst am 3. Februar durch ein Tauschgeschäft mit den Detroit Pistons verpflichtet. Wegen Schmerzen stand er aber seit dem 11. Februar nicht mehr auf dem Platz. Er hat nur vier Partien für Chicago absolviert. 

«Sie verkünden den Pride Month in der NBA», hatte Ivey nach Angaben von mehreren US-Medien in dem ursprünglich auf seinem Instagram-Kanal veröffentlichten Livestream gesagt. «Sie verkünden ihn. Sie zeigen es der Welt. Sie sagen: Kommt zu uns für Pride, für den Pride Month, um Unrecht zu feiern. Sie verkünden es. Sie verkünden es auf den Werbetafeln. Sie verkünden es auf den Strassen. Unrecht. Wie kann es dann sein, dass jemand nicht über Gerechtigkeit sprechen kann? Wie können sie sagen, dass dieser Mann verrückt ist?»

Bulls-Trainer äussert sich vor Spiel gegen die Spurs zur Trennung

Pride Month – ein Monat im Zeichen der Rechte für lesbische, schwule, bisexuelle, Trans- und queere Menschen (LGBTQ) – ist in den USA im Juni, die NBA-Saison ist dann bereits in den Finals und es sind nur noch zwei Teams aktiv. Viele Mannschaften haben deshalb früher in der Saison sogenannte Pride Nights und machen an einzelnen Spieltagen Aktionen, um ihre Solidarität und Unterstützung für LGBTQ-Menschen zu demonstrieren.

Bulls-Trainer Billy Donovan äusserte sich vor dem 114:129 gegen die San Antonio Spurs zur Trennung von Ivey. Bei den Bulls arbeiteten Menschen «aus allen Bereichen», sagte er. «Jeder hat seine eigenen persönlichen Erfahrungen. Aber wir müssen alle professionell sein. Es muss ein hohes Mass an Respekt geben füreinander, wir müssen einander helfen und diesen Anforderungen gerecht werden.» Donovan sagte, er wolle die Äusserungen seines Ex-Spielers nicht explizit kommentieren. «Aber ich hoffe, es geht ihm gut.»

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