Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli stehen beim Elite16-Turnier in Hamburg im Final, der am Sonntagabend um 18 Uhr beginnt.

Beachvolleyball Nina Brunner und Tanja Hüberli spielen in Hamburg den Final

Sie treffen auf Anastasija Samoilova/Tina Graudina, Lettlands Weltmeister-Duo aus dem Jahr 2025.

Im Halbfinal am Sonntagmorgen hatten die Schweizerinnen an Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth erfolgreich Revanche genommen. Anfang Mai in Brasilia waren die beiden im Viertelfinal an den Italienerinnen gescheitert, nun gewannen Brunner/Hüberli 21:8, 21:18.