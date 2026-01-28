Nina Brunner hechtet nach dem Ball
Keystone
Die Schweizer Beachvolleyballerinnen Nina Brunner und Tanja Hüberli stehen beim Elite16-Turnier in Hamburg im Final, der am Sonntagabend um 18 Uhr beginnt.
Sie treffen auf Anastasija Samoilova/Tina Graudina, Lettlands Weltmeister-Duo aus dem Jahr 2025.
Im Halbfinal am Sonntagmorgen hatten die Schweizerinnen an Valentina Gottardi/Reka Orsi Toth erfolgreich Revanche genommen. Anfang Mai in Brasilia waren die beiden im Viertelfinal an den Italienerinnen gescheitert, nun gewannen Brunner/Hüberli 21:8, 21:18.