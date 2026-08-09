Die EM und die WM sind die nächsten Ziele, doch Noè Ponti hat bereits Los Angeles 2028 im Blick. Im Interview mit blue Spor spricht der Tessiner über den Weg zu den Olympischen Spielen, die neuen Disziplinen und die Atmosphäre, die ihn im SoFi-Stadion erwarten wird.

Hast du es eilig? blue News fasst es für dich zusammen Noè Ponti richtet seinen Blick bereits auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles und erklärt, wie er den Weg zu seinem grossen Ziel gestaltet.

Der Tessiner wirbt für die Einführung der 50-Meter-Wettbewerbe in allen Schwimmstilen bei Olympia: «Das ist Adrenalin pur und für das Publikum leichter zu verfolgen.»

Der Schweizer Meister erzählt auch, was es bedeuten wird, vor rund 40'000 Zuschauern im SoFi-Stadium anzutreten: «Das wird einen wahnsinnigen Schub geben.» Zusammenfassung erstellt mit

In wenigen Tagen wird Noè Ponti bei den Europameisterschaften in Paris antreten, doch der Blick des Tessiner Champions richtet sich bereits auch auf die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles. In einem Exklusivinterview mit blue Sport erzählt er, wie er sich auf den langen Weg zu seinem nächsten grossen Ziel vorbereitet.

Bei den Olympischen Spielen in den USA werden auch die 50-Meter-Wettkämpfe in allen Schwimmstilen eingeführt, die bereits bei den Welt- und Europameisterschaften Teil des Programms sind. Laut Ponti wird diese Neuerung dazu beitragen, noch mehr Zuschauer für den Schwimmsport zu begeistern.

«Ein 50-Meter-Lauf ist Adrenalin pur. Es ist ein sehr schnelles und dynamisches Rennen, das leichter zu verfolgen ist als Distanzen wie die 400, 800 oder 1'500 Meter», erklärt der 24-Jährige.

Die kommenden Europameisterschaften und Weltmeisterschaften sind auch Etappen auf einem längeren Weg. Jeder Wettkampf dient dazu, Erfahrungen im Hinblick auf das wichtigste Ereignis der Karriere zu sammeln: die Olympischen Spiele 2028. «Das Ziel ist es, mit so viel Erfahrung wie möglich nach Los Angeles zu kommen und auf jede Situation vorbereitet zu sein», erzählt Ponti.

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