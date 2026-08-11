Noè Ponti erlebt bei seiner ersten Finalteilnahme an der EM in Paris mit Platz 8 eine grosse Enttäuschung. Ein Malheur kostet den Tessiner über 50 m Delfin die angestrebte Medaille.

Nachdem er nach dem Startsprung seine Schwimmbrille verloren hatte, musste Ponti den Rest des Rennens unter erschwerten Bedingungen bestreiten. In 22,91 Sekunden blieb er letztlich deutlich hinter seinen Zeiten im Halbfinal (22,53) und Vorlauf (22,69) zurück. Dies reichte nur zum 8. und letzten Platz.

«Mit offenen Augen zu schwimmen – das ist nicht das Angenehmste auf der Welt», sagt Ponti nach dem Rennen im Interview. «Ich muss mir jetzt eine neue Schwimmbrille suchen, denn es ist mir im Rennen schon zu oft passiert, dass ich sie verloren habe.» Der Fauxpas ist doppelt ärgerlich, weil sich Ponti «gut gefühlt» habe. «Ich war überhaupt nicht nervös, im Gegenteil: Ich war sehr motiviert und gleichzeitig ruhig.»

Ponti hatte von seiner ersten Goldmedaille im 50-m-Becken geträumt, nachdem er vor Jahresfrist an der Langbahn-WM in Singapur über 50 und 100 m Delfin Silber gewonnen hatte.

Den EM-Titel sicherte sich in 22,52 der Russe Jegor Kornew, der sich mit zwei Hundertsteln Vorsprung vor dem einheimischen Weltmeister Maxime Grousset durchsetzte. Bronze ging an Grigori Pekarski aus Belarus.

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