Tore, trockener Humor und virale Clips: Erling Braut Haaland prägt diese Männer-WM wie kaum ein anderer. Während der Norweger auf dem Platz Rekorde jagt, feiern ihn Millionen Fans in den sozialen Medien – besonders in China.

Torjäger, Social-Media-Star und Meme-König: Erling Braut Haaland prägt die Männer-Weltmeisterschaft weit über den Fussball hinaus.

Darum geht’s Erling Braut Haaland schoss das norwegische Männernationalteam mit zwei Toren erstmals in der Geschichte in ein WM-Viertelfinal.

Neben seinen Leistungen auf dem Platz ist Haaland zur grössten Meme-Figur der WM geworden. Sein Humor, virale Jubelbilder und kuriose Szenen machen ihn weltweit zum Internetstar.

Besonders in China ist Haaland beliebt. Er pflegt dort aktiv seine Fangemeinde und wirbt für einen Kräutertee. Selbst KI-Videos mit seinem Gesicht verbreiten sich millionenfach. Zusammenfassung erstellt mit

Am Sonntag schoss der Norwegen-Stürmer Erling Braut Haaland das Männernationalteam des Landes mit einem Doppelpack (79. und 90. Minute) zum 2:1 gegen Brasilien – und damit erstmals in der Geschichte in ein WM-Viertelfinal.

Haaland postete in den sozialen Medien ein Selfie von sich. In der Kabine, von unten geschossen. «Well well well», schrieb er dazu. Das Bild veröffentlichte er auf Instagram und Tiktok. Aber auch auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo, wo er seit Anfang Juni ein Profil besitzt und ihm über 1,7 Millionen Menschen folgen. «谁曾想呢», schrieb er dazu. «Wer hätte das gedacht?»

Erling Braut Haaland via Weibo. «Wäre hätte das gedacht?» schrieb er auf Chinesisch. Screenshot Weibo

Dass ein norwegischer Stürmer einen so grossen Karrieremoment auch auf Chinesisch feiert, ist kein Zufall. Haaland ist an dieser WM nicht nur einer der besten Torschützen, sondern auch ihre grösste Meme-Figur. Wer während dieses Turniers in den sozialen Medien unterwegs ist, kommt an Haaland-Memes kaum vorbei. Jedes Jubelgesicht, jeder Sprint, jeder Interview-Nebensatz wird weiterverarbeitet – und sorgt für unzählige neue Norwegen-Fans aus der ganzen Welt.

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Die Figur funktioniert, weil der Kontrast so gross ist. Auf dem Platz ist Haaland eine 1,95 Meter grosse Tormaschine: Als er bei dieser WM einem Gegenspieler nachsprintete, verglich ihn das Netz mit einem Geparden auf Gazellenjagd. Auch ein Bild aus einem Premier-League-Match im März wurde wieder ausgegraben, bei dem sein Schuss einem West-Ham-Spieler derart ins Gesicht knallte, dass sich der Ball beim Aufprall sichtbar verformte. Haaland, der «Ball-Qualitätsprüfer», so das Internet.

Im März schoss Erling Braut Haaland den Ball direkt ins Gesicht von West-Ham-Verteidiger Konstantinos Mavropanos. Das Meme-Potenzial ist offensichtlich. AP

Daneben ist Haaland halt auch einfach ein lustiger Typ. Auf Snapchat führt er einen der ungefiltertsten Star-Accounts überhaupt: 4,7 Millionen Follower, Selfies von unten, trockener Humor. Am Mikrofon klingt er nie nach Medientraining. Als sich Norwegen nach dem Sieg gegen Senegal vorzeitig für die K.o.-Runde qualifizierte, wurde er auf das anstehende letzte Gruppenspiel gegen Frankreich angesprochen. Seine Antwort: «Ehrlich gesagt ist mir das Spiel egal. Wir sind weiter. Sie werden sicher gegen uns gewinnen – und wahrscheinlich auch das ganze Turnier.»

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An dieser WM ist aus der Figur Haaland ein Selbstläufer geworden. Das «Wikinger-Rudern», mit dem Norwegen jeden Sieg feiert – das ganze Team rudert im Takt, gegen Brasilien trommelte Haaland höchstpersönlich –, ging um die Welt. Nach dem Sieg gegen die Elfenbeinküste im Sechzehntelfinal setzte sich Haaland gleich selbst einen Wikingerhelm auf. Ein Rap-Song, den er als Teenager mit zwei Kollegen aufgenommen hatte, erlebte ein virales Comeback – sogar Star-DJ Kygo hat einen Remix davon veröffentlicht.

Werbung für einen chinesischen Kräutertee

Nirgends wird die Figur allerdings so hingebungsvoll gepflegt wie in China. So richtig erklären kann das niemand – aber chinesische Fans adoptieren an Weltmeisterschaften ohne eigenes Team traditionell einen ausländischen Star. Und diesmal traf es eben den Norweger.

Die chinesischen Fans nennen ihn «Roboter-Stürmer» oder, liebevoll, «Habao» – ungefähr «Ha-Baby». Haaland spielt mit: Auf seinen chinesischen Kanälen beantwortet er Fan-Fragen (ob er ein Roboter sei: «Vielleicht bin ich das manchmal»), und vor der WM wurde er Werbebotschafter des traditionellen chinesischen Kräutertees Walovi – im Spot radebrecht er Mandarin und trinkt aus der ikonischen roten Dose.

Inzwischen hat sich die Figur so verselbständigt, dass es den echten Haaland gar nicht mehr braucht. Letzte Woche ging ein Video viral: Haaland sitzt in einem Restaurant, blickt zur Seite – und erschrickt vor seinem eigenen Spiegelbild.

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Über 42 Millionen Mal wurde ein einzelner Post auf X mit dem Clip angeschaut. Nur: Es ist gar nicht Haaland, sondern eine KI-Adaption eines Sketches eines chinesischen Komikers. Interessiert hat das kaum jemanden. Das Video zirkulierte munter weiter.

Am Samstag trifft Norwegen in Miami auf England, Haaland auf Harry Kane. Der Meme-König dieser WM könnte in das Halbfinal einziehen. Und falls nicht, wird er sicher auch in diesem Spiel steile Meme-Vorlagen liefern.

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