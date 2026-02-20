Alle Schweizer Olympia-Medaillen Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille. Bild: Keystone Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. Bild: Keystone In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille. Bild: Keystone Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz. Bild: Keystone Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille. Bild: Keystone Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze. Bild: Keystone Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt. Bild: Keystone Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10! Bild: Keystone Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. Bild: Keystone Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber. Bild: Keystone Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint. Bild: Keystone Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte. Bild: Keystone Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille. Bild: Keystone Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille. Bild: Keystone Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr um Gold spielen. Bild: Keystone Alle Schweizer Olympia-Medaillen Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille. Bild: Keystone Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. Bild: Keystone In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille. Bild: Keystone Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz. Bild: Keystone Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille. Bild: Keystone Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze. Bild: Keystone Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt. Bild: Keystone Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10! Bild: Keystone Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. Bild: Keystone Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber. Bild: Keystone Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint. Bild: Keystone Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte. Bild: Keystone Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille. Bild: Keystone Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille. Bild: Keystone Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr um Gold spielen. Bild: Keystone

Noé Roths Silbermedaille auf der Aerials-Schanze ist eine historische: Sie ist die 16. Medaille für die Schweiz an den Olympischen Spielen in Norditalien. Kurz darauf legen die Curlerinnen nach.

So erfolgreich waren die Schweizer Athletinnen und Athleten an Winterspielen noch nie. Mit Noé Roths Platz 2 auf der Aerials-Schanze bricht die Schweizer Delegation mit 16 Medaillen den Olympia-Rekord. Und nur kurz später ziehen die Schweizer Curlerinnen mit einem Sieg über die USA in den Final ein und sichern Swiss Olympic das nächste Edelmetall.

Der bisherige Bestwert waren 15 Medaillen, datierend von den Winterspielen 1988, 2018 und 2022. Wobei 1988 in Calgary nur etwa die Hälfte der Medaillensätze von 2026 vergeben wurden. Zur Bestmarke von sieben Goldmedaillen (2014 und 2022) fehlt noch ein Sieg.

9 der 17 Medaillen steuerten die alpinen Skirennfahrer bei, davon acht die Männer. Die übrigen verteilen sich auf Ski Freestyle, Skicross, Skispringen, Langlauf, Eishockey und Skitourenrennen. Weiteres Edelmetall könnte an den Schlusstagen noch dazukommen, etwa im Curling-Turnier der Männer, im Skicross oder in den Teamwettbewerben im Aerials und der Skitourenrennen.

