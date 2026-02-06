Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026 Hier wird ein olympisches Feuerwerk gezündet. Bild: Keystone Ein farbenfrohes Spektakel: Die Eröffnungsfeier im San Siro. Bild: Imago Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2026 beginnt mit einem himmlischen Akt. Bild: Keystone Diese Frau gibt den Takt vor. Bild: Imago Auch Verdi, Puccini und Rossini haben ihren Auftritt. Bild: Keystone Mariah Carey sorgt für einen ersten musikalischen Höhepunkt. Bild: Imago Laura Pausini singt die italienische Nationalhymne. Bild: Imago Kunst spielt natürlich eine grosse Rolle in Bella Italia. Da kann man auch mal Farbe vom Himmel giessen. Bild: Keystone Keine Angst, die Farbe ist nicht echt. Bild: IMAGO/Imagn Images Sind das etwa die Heiligen Drei Könige namens Caspar, Melchior und Balthasar? Bild: Keystone Pinocchio (mitte) ist auch vor Ort, wie es den Anschein macht. Bild: Keystone Ein Blick aus der Vogelperspektive. Bild: Keystone Models auf dem Laufsteg, das ist in Mailand natürlich Standart. Bild: Imago Die Delegation aus Griechenland marschiert im Stadion ein. Bild: Keystone Und hier kommen die Österreicher. Zumindest im Ski-Sport so etwas wie die Erzfeinde der Schweiz. Bild: Keystone Nino Niederreiter ist der Schweizer Fahnenträger im San Siro. Bild: Keystone Fanny Smith führt das Schweizer Team in Livigno an. Bild: Keystone Bei den Franzosen sind nicht alle ganz so stilsicher unterwegs. Bild: Keystone Saudi-Arabien ist auch am Start – wir sind gespannt auf ihre Auftritte. Bild: Keystone Charlize Theron wünscht sich nicht weniger als den Weltfrieden. Bild: Imago Die Friedenstaube unterstreicht die Botschaft der südafrikanisch-US-amerikanischen Schauspielerin und Filmproduzentin. Bild: Imago Schön war's – und jetzt mögen die Spiele beginnen! Bild: Imago Sofia Goggia entzündet das olympische Feuer. Bild: Imago Die Spiele sind eröffnet! Bild: Imago Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026 Hier wird ein olympisches Feuerwerk gezündet. Bild: Keystone Ein farbenfrohes Spektakel: Die Eröffnungsfeier im San Siro. Bild: Imago Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2026 beginnt mit einem himmlischen Akt. Bild: Keystone Diese Frau gibt den Takt vor. Bild: Imago Auch Verdi, Puccini und Rossini haben ihren Auftritt. Bild: Keystone Mariah Carey sorgt für einen ersten musikalischen Höhepunkt. Bild: Imago Laura Pausini singt die italienische Nationalhymne. Bild: Imago Kunst spielt natürlich eine grosse Rolle in Bella Italia. Da kann man auch mal Farbe vom Himmel giessen. Bild: Keystone Keine Angst, die Farbe ist nicht echt. Bild: IMAGO/Imagn Images Sind das etwa die Heiligen Drei Könige namens Caspar, Melchior und Balthasar? Bild: Keystone Pinocchio (mitte) ist auch vor Ort, wie es den Anschein macht. Bild: Keystone Ein Blick aus der Vogelperspektive. Bild: Keystone Models auf dem Laufsteg, das ist in Mailand natürlich Standart. Bild: Imago Die Delegation aus Griechenland marschiert im Stadion ein. Bild: Keystone Und hier kommen die Österreicher. Zumindest im Ski-Sport so etwas wie die Erzfeinde der Schweiz. Bild: Keystone Nino Niederreiter ist der Schweizer Fahnenträger im San Siro. Bild: Keystone Fanny Smith führt das Schweizer Team in Livigno an. Bild: Keystone Bei den Franzosen sind nicht alle ganz so stilsicher unterwegs. Bild: Keystone Saudi-Arabien ist auch am Start – wir sind gespannt auf ihre Auftritte. Bild: Keystone Charlize Theron wünscht sich nicht weniger als den Weltfrieden. Bild: Imago Die Friedenstaube unterstreicht die Botschaft der südafrikanisch-US-amerikanischen Schauspielerin und Filmproduzentin. Bild: Imago Schön war's – und jetzt mögen die Spiele beginnen! Bild: Imago Sofia Goggia entzündet das olympische Feuer. Bild: Imago Die Spiele sind eröffnet! Bild: Imago

Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind offiziell eröffnet. Die Schweiz präsentiert sich angeführt von Nino Niederreiter in Mailand und Fanny Smith in Cortina.

Keystone-SDA SDA

Der Mailänder Fussballtempel San Siro verwandelte sich in eine Bühne für «Harmonie» und «Magie» – so das Motto der von Marco Balich inszenierten Show. Es war eine Zeremonie der Neuerungen: Erstmals in der Geschichte der Winterspiele fand die Eröffnung dezentral statt, zeitgleich verbunden mit einer Feier im Stadion von Cortina d'Ampezzo. Passend dazu lodern nun erstmals zwei olympische Flammen in den beiden Hauptaustragungsorten.

Für den Höhepunkt aus Schweizer Sicht sorgte der Einmarsch der Nationen an den beiden Austragungsorten. In Mailand führte NHL-Star Nino Niederreiter die Schweizer Delegation ins weite Rund.

Zeitgleich hatte Fanny Smith in den Dolomiten die grosse Ehre: Die 33-jährige Skicross-Veteranin trug die Schweizer Fahne bei der Zeremonie in Cortina d'Ampezzo. Trotz der räumlichen Trennung von rund 400 Kilometern bildeten sie das symbolische Führungsduo für die 175 Athletinnen und Athleten von Swiss Olympic. Von der Tribüne in Mailand klatschte ihnen Bundespräsident Guy Parmelin zu, der die Schweiz beim Staatsakt vertrat.

Hommage an Armani und grosse Stimmen

Kulturell setzte die Feier auf «Made in Italy». In einer Sequenz wurde dem im vergangenen September verstorbenen Modezaren Giorgio Armani gehuldigt, dessen Designs die italienische Ästhetik weltweit geprägt haben. Musikalisch bot der Abend einiges: Die US-Sängerin Mariah Carey sang ebenso wie die italienischen Ikonen Andrea Bocelli, Laura Pausini und Cecilia Bartoli, während Starpianist Lang Lang für die leisen Töne sorgte, als die Olympische Flagge gehisst wurde.

Coventrys Appell: «Ich bin, weil wir sind»

Die Show versuchte, die politischen Misstöne im Vorfeld mit einer Botschaft des Friedens zu überstrahlen. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry fand in ihrer Rede emotionale Worte. Die ehemalige Schwimm-Olympiasiegerin aus Simbabwe sprach ihre «Mit-Olympioniken» direkt an und betonte, dass sie die Mischung aus Aufregung und Nervosität genau kenne.

Coventry schlug dabei eine Brücke zu ihrer afrikanischen Heimat und zitierte das Prinzip «Ubuntu» – «Ich bin, weil wir sind». Wahre Stärke liege nicht nur im Gewinnen, sondern in «Mut, Empathie und Herz.» Sie rief dazu auf, die Spiele zu einer Feier dessen zu machen, was die Menschheit vereint.

Mattarella eröffnet die Spiele

Den formellen Schlusspunkt setzte um 22.51 Uhr Staatspräsident Sergio Mattarella. Mit der traditionellen Formel «Ich erkläre die XXV. Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo für eröffnet», gab er das Signal für das Entzünden des Feuers.

Nun liegt der Fokus auf dem Sport. Bis zum 22. Februar kämpfen rund 3000 Athletinnen und Athleten in Norditalien um Ruhm und Ehre. Durch die Aufnahme des Tourenskirennens ins Programm ist die Anzahl der Entscheidungen gewachsen: In den kommenden zwei Wochen werden insgesamt 116 Medaillensätze vergeben – so viele wie noch nie bei Winterspielen. Die Schweiz hofft, an die Erfolge von Peking 2022 anknüpfen zu können, als sie 15 Medaillen, darunter sieben goldene, mit nach Hause nahm.

