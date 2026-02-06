  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Harmonie» und «Magie» Die 25. Olympischen Winterspiele sind offiziell eröffnet

SDA

6.2.2026 - 23:40

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026
Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Hier wird ein olympisches Feuerwerk gezündet.

Hier wird ein olympisches Feuerwerk gezündet.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Ein farbenfrohes Spektakel: Die Eröffnungsfeier im San Siro.

Ein farbenfrohes Spektakel: Die Eröffnungsfeier im San Siro.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2026 beginnt mit einem himmlischen Akt.

Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2026 beginnt mit einem himmlischen Akt.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Diese Frau gibt den Takt vor.

Diese Frau gibt den Takt vor.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Auch Verdi, Puccini und Rossini haben ihren Auftritt.

Auch Verdi, Puccini und Rossini haben ihren Auftritt.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Mariah Carey sorgt für einen ersten musikalischen Höhepunkt.

Mariah Carey sorgt für einen ersten musikalischen Höhepunkt.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Laura Pausini singt die italienische Nationalhymne.

Laura Pausini singt die italienische Nationalhymne.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Kunst spielt natürlich eine grosse Rolle in Bella Italia. Da kann man auch mal Farbe vom Himmel giessen.

Kunst spielt natürlich eine grosse Rolle in Bella Italia. Da kann man auch mal Farbe vom Himmel giessen.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Keine Angst, die Farbe ist nicht echt.

Keine Angst, die Farbe ist nicht echt.

Bild: IMAGO/Imagn Images

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Sind das etwa die Heiligen Drei Könige namens Caspar, Melchior und Balthasar?

Sind das etwa die Heiligen Drei Könige namens Caspar, Melchior und Balthasar?

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Pinocchio (mitte) ist auch vor Ort, wie es den Anschein macht.

Pinocchio (mitte) ist auch vor Ort, wie es den Anschein macht.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Ein Blick aus der Vogelperspektive.

Ein Blick aus der Vogelperspektive.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Models auf dem Laufsteg, das ist in Mailand natürlich Standart.

Models auf dem Laufsteg, das ist in Mailand natürlich Standart.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Die Delegation aus Griechenland marschiert im Stadion ein.

Die Delegation aus Griechenland marschiert im Stadion ein.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Und hier kommen die Österreicher. Zumindest im Ski-Sport so etwas wie die Erzfeinde der Schweiz.

Und hier kommen die Österreicher. Zumindest im Ski-Sport so etwas wie die Erzfeinde der Schweiz.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Nino Niederreiter ist der Schweizer Fahnenträger im San Siro.

Nino Niederreiter ist der Schweizer Fahnenträger im San Siro.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Fanny Smith führt das Schweizer Team in Livigno an.

Fanny Smith führt das Schweizer Team in Livigno an.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Bei den Franzosen sind nicht alle ganz so stilsicher unterwegs.

Bei den Franzosen sind nicht alle ganz so stilsicher unterwegs.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Saudi-Arabien ist auch am Start – wir sind gespannt auf ihre Auftritte.

Saudi-Arabien ist auch am Start – wir sind gespannt auf ihre Auftritte.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Charlize Theron wünscht sich nicht weniger als den Weltfrieden.

Charlize Theron wünscht sich nicht weniger als den Weltfrieden.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Die Friedenstaube unterstreicht die Botschaft der südafrikanisch-US-amerikanischen Schauspielerin und Filmproduzentin.

Die Friedenstaube unterstreicht die Botschaft der südafrikanisch-US-amerikanischen Schauspielerin und Filmproduzentin.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Schön war's – und jetzt mögen die Spiele beginnen!

Schön war's – und jetzt mögen die Spiele beginnen!

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Sofia Goggia entzündet das olympische Feuer.

Sofia Goggia entzündet das olympische Feuer.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Die Spiele sind eröffnet!

Die Spiele sind eröffnet!

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026
Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Hier wird ein olympisches Feuerwerk gezündet.

Hier wird ein olympisches Feuerwerk gezündet.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Ein farbenfrohes Spektakel: Die Eröffnungsfeier im San Siro.

Ein farbenfrohes Spektakel: Die Eröffnungsfeier im San Siro.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2026 beginnt mit einem himmlischen Akt.

Die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2026 beginnt mit einem himmlischen Akt.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Diese Frau gibt den Takt vor.

Diese Frau gibt den Takt vor.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Auch Verdi, Puccini und Rossini haben ihren Auftritt.

Auch Verdi, Puccini und Rossini haben ihren Auftritt.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Mariah Carey sorgt für einen ersten musikalischen Höhepunkt.

Mariah Carey sorgt für einen ersten musikalischen Höhepunkt.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Laura Pausini singt die italienische Nationalhymne.

Laura Pausini singt die italienische Nationalhymne.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Kunst spielt natürlich eine grosse Rolle in Bella Italia. Da kann man auch mal Farbe vom Himmel giessen.

Kunst spielt natürlich eine grosse Rolle in Bella Italia. Da kann man auch mal Farbe vom Himmel giessen.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Keine Angst, die Farbe ist nicht echt.

Keine Angst, die Farbe ist nicht echt.

Bild: IMAGO/Imagn Images

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Sind das etwa die Heiligen Drei Könige namens Caspar, Melchior und Balthasar?

Sind das etwa die Heiligen Drei Könige namens Caspar, Melchior und Balthasar?

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Pinocchio (mitte) ist auch vor Ort, wie es den Anschein macht.

Pinocchio (mitte) ist auch vor Ort, wie es den Anschein macht.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Ein Blick aus der Vogelperspektive.

Ein Blick aus der Vogelperspektive.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Models auf dem Laufsteg, das ist in Mailand natürlich Standart.

Models auf dem Laufsteg, das ist in Mailand natürlich Standart.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Die Delegation aus Griechenland marschiert im Stadion ein.

Die Delegation aus Griechenland marschiert im Stadion ein.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Und hier kommen die Österreicher. Zumindest im Ski-Sport so etwas wie die Erzfeinde der Schweiz.

Und hier kommen die Österreicher. Zumindest im Ski-Sport so etwas wie die Erzfeinde der Schweiz.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Nino Niederreiter ist der Schweizer Fahnenträger im San Siro.

Nino Niederreiter ist der Schweizer Fahnenträger im San Siro.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Fanny Smith führt das Schweizer Team in Livigno an.

Fanny Smith führt das Schweizer Team in Livigno an.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Bei den Franzosen sind nicht alle ganz so stilsicher unterwegs.

Bei den Franzosen sind nicht alle ganz so stilsicher unterwegs.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Saudi-Arabien ist auch am Start – wir sind gespannt auf ihre Auftritte.

Saudi-Arabien ist auch am Start – wir sind gespannt auf ihre Auftritte.

Bild: Keystone

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Charlize Theron wünscht sich nicht weniger als den Weltfrieden.

Charlize Theron wünscht sich nicht weniger als den Weltfrieden.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Die Friedenstaube unterstreicht die Botschaft der südafrikanisch-US-amerikanischen Schauspielerin und Filmproduzentin.

Die Friedenstaube unterstreicht die Botschaft der südafrikanisch-US-amerikanischen Schauspielerin und Filmproduzentin.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Schön war's – und jetzt mögen die Spiele beginnen!

Schön war's – und jetzt mögen die Spiele beginnen!

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Sofia Goggia entzündet das olympische Feuer.

Sofia Goggia entzündet das olympische Feuer.

Bild: Imago

Bilder der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2026. Die Spiele sind eröffnet!

Die Spiele sind eröffnet!

Bild: Imago

Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo sind offiziell eröffnet. Die Schweiz präsentiert sich angeführt von Nino Niederreiter in Mailand und Fanny Smith in Cortina.

Keystone-SDA

06.02.2026, 23:40

07.02.2026, 00:23

Der Mailänder Fussballtempel San Siro verwandelte sich in eine Bühne für «Harmonie» und «Magie» – so das Motto der von Marco Balich inszenierten Show. Es war eine Zeremonie der Neuerungen: Erstmals in der Geschichte der Winterspiele fand die Eröffnung dezentral statt, zeitgleich verbunden mit einer Feier im Stadion von Cortina d'Ampezzo. Passend dazu lodern nun erstmals zwei olympische Flammen in den beiden Hauptaustragungsorten.

Für den Höhepunkt aus Schweizer Sicht sorgte der Einmarsch der Nationen an den beiden Austragungsorten. In Mailand führte NHL-Star Nino Niederreiter die Schweizer Delegation ins weite Rund.

Zeitgleich hatte Fanny Smith in den Dolomiten die grosse Ehre: Die 33-jährige Skicross-Veteranin trug die Schweizer Fahne bei der Zeremonie in Cortina d'Ampezzo. Trotz der räumlichen Trennung von rund 400 Kilometern bildeten sie das symbolische Führungsduo für die 175 Athletinnen und Athleten von Swiss Olympic. Von der Tribüne in Mailand klatschte ihnen Bundespräsident Guy Parmelin zu, der die Schweiz beim Staatsakt vertrat.

Hommage an Armani und grosse Stimmen

Kulturell setzte die Feier auf «Made in Italy». In einer Sequenz wurde dem im vergangenen September verstorbenen Modezaren Giorgio Armani gehuldigt, dessen Designs die italienische Ästhetik weltweit geprägt haben. Musikalisch bot der Abend einiges: Die US-Sängerin Mariah Carey sang ebenso wie die italienischen Ikonen Andrea Bocelli, Laura Pausini und Cecilia Bartoli, während Starpianist Lang Lang für die leisen Töne sorgte, als die Olympische Flagge gehisst wurde.

Coventrys Appell: «Ich bin, weil wir sind»

Die Show versuchte, die politischen Misstöne im Vorfeld mit einer Botschaft des Friedens zu überstrahlen. IOC-Präsidentin Kirsty Coventry fand in ihrer Rede emotionale Worte. Die ehemalige Schwimm-Olympiasiegerin aus Simbabwe sprach ihre «Mit-Olympioniken» direkt an und betonte, dass sie die Mischung aus Aufregung und Nervosität genau kenne.

Coventry schlug dabei eine Brücke zu ihrer afrikanischen Heimat und zitierte das Prinzip «Ubuntu» – «Ich bin, weil wir sind». Wahre Stärke liege nicht nur im Gewinnen, sondern in «Mut, Empathie und Herz.» Sie rief dazu auf, die Spiele zu einer Feier dessen zu machen, was die Menschheit vereint.

Mattarella eröffnet die Spiele

Den formellen Schlusspunkt setzte um 22.51 Uhr Staatspräsident Sergio Mattarella. Mit der traditionellen Formel «Ich erkläre die XXV. Olympischen Winterspiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo für eröffnet», gab er das Signal für das Entzünden des Feuers.

Nun liegt der Fokus auf dem Sport. Bis zum 22. Februar kämpfen rund 3000 Athletinnen und Athleten in Norditalien um Ruhm und Ehre. Durch die Aufnahme des Tourenskirennens ins Programm ist die Anzahl der Entscheidungen gewachsen: In den kommenden zwei Wochen werden insgesamt 116 Medaillensätze vergeben – so viele wie noch nie bei Winterspielen. Die Schweiz hofft, an die Erfolge von Peking 2022 anknüpfen zu können, als sie 15 Medaillen, darunter sieben goldene, mit nach Hause nahm.

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

2006 raste Tanja Frieden in Turin zu Snowboardcross-Gold und wurde zum Star. Doch wie prägt der Ruhm die Persönlichkeit? Heute gibt sie als Lebenscoach ihre Erfahrungen rund um Erfolg, Krisen und Identitätsfindung an andere weiter.

04.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Olympia-Gold für den kleinsten Skifahrer mit den längsten Skiern. Heini Hemmi erzählt im Gespräch mit blue Sport, wie er den mentalen Druck mit psychologischer Hilfe meistern konnte und wie er seinen Olympia-Sieg optimal vermarktet hat.

04.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Marie-Theres Nadig wird mit 17 Jahren über Nacht in Sapporo zu «Gold-Maite» und zum ersten weiblichen Skistar der Schweiz. Ein intimes Gespräch über plötzliche Berühmtheit und den Mut, für sich selbst einzustehen - und Adolf Ogi die Stirn zu bieten.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Der letzte Schweizer Bob-Star ist heute Bademeister. Olympia-Sieger Beat Hefti redet ungewohnt offen über Doping im Bobsport, sein angespanntes Verhältnis zum Verband und sein langes Warten auf die Goldmedaille.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Mehr Videos

Meistgelesen

Der Fisch stinkt vom Kopf her
Der Bitcoin crasht komplett – aber ein Tech-Gigant macht das Geschäft seines Lebens
Suizidhalsband von «Sarco»-Erfinder soll in der Schweiz getestet werden

Videos aus dem Ressort

Stade Nyonnais – Bellinzona 1:1

Stade Nyonnais – Bellinzona 1:1

Challenge League | 21. Runde | Saison 25/26

06.02.2026

Vaduz – Carouge 3:3

Vaduz – Carouge 3:3

Challenge League | 21. Runde | Saison 25/26

06.02.2026

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

05.02.2026

Stade Nyonnais – Bellinzona 1:1

Stade Nyonnais – Bellinzona 1:1

Vaduz – Carouge 3:3

Vaduz – Carouge 3:3

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

Görtler: «Ich bin einfach ein normaler Typ.

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Olympia-Splitter. Auch 2026 werden noch fleissig olympische Pins gesammelt

Olympia-SplitterAuch 2026 werden noch fleissig olympische Pins gesammelt

Allgemeines. Frauenanteil so hoch wie nie an Winterspielen

AllgemeinesFrauenanteil so hoch wie nie an Winterspielen

Medien. Schweizer Veranstaltungsbranche lehnt Halbierungsinitiative ab

MedienSchweizer Veranstaltungsbranche lehnt Halbierungsinitiative ab