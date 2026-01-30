  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Entwaffnend ehrlich Olympiasieger Beat Hefti: «Als Russe hätte ich auch gedopt»

Michael Wegmann

8.2.2026

Beat Hefti: «Wäre ich Russe, hätte ich auch gedopt»

Beat Hefti: «Wäre ich Russe, hätte ich auch gedopt»

26.01.2026

Beat Hefti kämpfte immer wieder gegen gedopte Konkurrenz. Doping war auch der Grund, weshalb er über fünf Jahre auf sein Olympia-Gold warten musste. Vorwürfe macht er aber niemandem – schon gar nicht den Russen.

,

Michael Schifferle, Michael Wegmann

08.02.2026, 08:38

08.02.2026, 08:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • An den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi wurde Beat Hefti im Zweier hinter dem Russen Alexander Subkow Zweiter. 
  • Nach jahrelangem gerichtlichen Ringen durfte er 2019 die Silbermedaille zurückgeben und die Goldmedaille in Empfang nehmen. Denn Subkow war bei seinem Olympiasieg gedopt.
  • Hefti, der fünfeinhalb Jahre auf Gold warten musste, weil er in Sotschi betrogen wurde, ist Subkow nicht nachtragend. «Ich hatte nie Probleme mit Subkow. Er wuchs in einem System auf, in dem ich wohl gewesen wäre wie er. Sie wuchsen mit dem Doping auf.»
Mehr anzeigen

Es gäbe durchaus Gründe, wütend zu sein. Beat Hefti aber macht Alexander Subkow keine Vorwürfe – jenem Russen, der 2014 in Sotschi die Bobwelt betrog und auch dank Dopings die Goldmedaille im Zweierbob gewann, bis sie ihm nach zähem gerichtlichen Ringen 2019 aberkannt wurde. «Ich hatte nie Probleme mit Subkow», sagt Hefti im Olympia-Talk «Legenden für die Ewigkeit» auf blue.

«Er wuchs in einem System auf, in dem ich wohl gewesen wäre wie er. Sie wuchsen mit dem Doping auf. Wäre ich Russe gewesen und in einer Situation wie er, hätte ich auch so gehandelt», sagt Hefti entwaffnend ehrlich. Trotzdem: «Es war halt nicht regelkonform, und deshalb war es auch richtig, dass Subkow disqualifiziert wurde.»

Hefti verliess sich auf die eigene Stärke

Hat er je selber gedopt? Hefti sagt: «Ich kam selbst nicht in Berührung damit. Aber auch bei uns Schweizern war Doping immer ein Thema. Bei den USA oder Kanada sowieso. Bob ist ein Sport, bei dem die Schnellkraft zählt – da bringt Doping extrem viel.» Hefti, inzwischen 47-jährig, konnte sich jedoch immer auf den eigenen Körper verlassen. «Ich hatte das Glück, dass ich von Natur aus sehr stark war. Deshalb kam Doping auch nicht in Frage.»

Und doch gibt Hefti zu, dass er sich auch schon gefragt habe, wie er reagiert hätte, wenn man ihm Doping konkret angeboten hätte. «Ich fragte mich schon, was ich getan hätte, wenn mir nur wenig aufs Podest gefehlt hätte und ich gewusst hätte, dass mir Doping hilft.» Die Erkenntnis des mehrfachen Europameisters, Weltmeisters und Gesamtweltcupsiegers aus Herisau aber bleibt: «Ich würde das Dopingmittel nicht nehmen und alles im Grossen und Ganzen gleich machen, wie ich es gemacht habe. Ich hatte eine Superkarriere.» Vielleicht hätte er da und dort noch etwas mehr erreicht, wenn er sich mit einer unerlaubten Substanz gestärkt hätte. «Aber unterm Strich darf ich mehr als zufrieden ein. Ich habe viele schöne Momente erlaubt.»

Manche, wie die Goldmedaille von Sotschi, halt erst mit fünfeinhalb Jahren Verspätung.

Alle Folgen über Beat Hefti in der Serie: «Olympia Stars: Legenden für die Ewigkeit»

Olympia-Sieger ist heute Bademeister. Darum vergleicht sich Beat Hefti mit Cristiano Ronaldo

Olympia-Sieger ist heute BademeisterDarum vergleicht sich Beat Hefti mit Cristiano Ronaldo

Bobstar wartete fünf Jahre auf Olympia-Sieg. Beat Hefti: «Ich konnte meine Goldmedaille nicht vermarkten»

Bobstar wartete fünf Jahre auf Olympia-SiegBeat Hefti: «Ich konnte meine Goldmedaille nicht vermarkten»

Bob-Star über Zoff mit dem Verband. «Ich hatte keine Unterstützung und war nicht mehr erwünscht»

Bob-Star über Zoff mit dem Verband«Ich hatte keine Unterstützung und war nicht mehr erwünscht»

Olympiasieger Beat Hefti redet Klartext. «Darum fahren wir im Bob der Konkurrenz nur noch hinterher»

Olympiasieger Beat Hefti redet Klartext«Darum fahren wir im Bob der Konkurrenz nur noch hinterher»

Der ganze Talk mit Beat Hefti im Video

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Der letzte Schweizer Bob-Star ist heute Bademeister. Olympia-Sieger Beat Hefti redet ungewohnt offen über Doping im Bobsport, sein angespanntes Verhältnis zum Verband und sein langes Warten auf die Goldmedaille.

30.01.2026

Meistgelesen

Michela Figini: «Ich glaube, die Karriere von Lara Gut-Behrami ist noch nicht zu Ende»
Feuer bei Gedenkstätte ausgebrochen
Ukrainischer Soldat stirbt vermeintlich im Krieg – drei Jahre später ruft er seine Familie an
Ghislaine Maxwell besass deutschen Presseausweis +++ Krawalle bei Demonstrationen gegen ICE in Mailand﻿
Mann soll Balkonmöbel von Nachbarin beschmutz haben – Streit eskaliert

Legenden für die Ewigkeit

Zurbriggen verrät irre Olympia-Anekdote. «Päuli Accola ist mir beim Fussball voll in die Wade gedonnert»

Zurbriggen verrät irre Olympia-Anekdote«Päuli Accola ist mir beim Fussball voll in die Wade gedonnert»

Vreni Schneider erbrach regelmässig. «Ich schämte mich: Einmal kotzte ich dem Trainer über die Schuhe»

Vreni Schneider erbrach regelmässig«Ich schämte mich: Einmal kotzte ich dem Trainer über die Schuhe»

Er warb sogar für Unterwäsche. Hemmi verrät: «So wurden Bernhard Russi und ich zu den ersten Ski-Profis der Schweiz»

Er warb sogar für UnterwäscheHemmi verrät: «So wurden Bernhard Russi und ich zu den ersten Ski-Profis der Schweiz»

«Ich weiss ja, wie sie aussieht». Maite Nadig verschenkte ihre Olympia-Medaille einem unbekannten Deutschen

«Ich weiss ja, wie sie aussieht»Maite Nadig verschenkte ihre Olympia-Medaille einem unbekannten Deutschen