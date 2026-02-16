Anja Weber (rechts) übergibt in der Frauen-Staffel an Nadja Kälin (vorne). Nadja Kälin darf nun auch im Team-Sprint loslaufen Keystone

Nadine Fähndrich kämpft am Mittwoch im Team-Sprint etwas überraschend mit Nadja Kälin und nicht mit Anja Weber um eine Olympia-Medaille.

Die Trainer von Swiss-Ski begründeten den Entscheid mit den letzten Resultaten und der Formkurve.

Anja Weber, die auch im Triathlon starke Leistungen zeigt, hatte an der vergangenen WM in Trondheim an der Seite von Nadine Fähndrich die Bronzemedaille gewonnen und auch in dieser Saison im Sprint die besseren Resultate erreicht als Nadja Kälin, die allerdings zum Auftakt der Olympischen Spiele mit Platz 4 im Skiathlon brilliert hatte.

Für Anja Weber sind die Olympischen Spiele damit vorzeitig zu Ende. Die 24-Jährige zeigte sich über die Nicht-Nomination frustriert. «Ich habe soeben erfahren, dass ich nicht für den Teamsprint selektioniert wurde. Ohne überzeugende und transparente Gründe. Wie der Prozess abgelaufen ist, war weder fair noch akzeptabel», schreibt sie in einem Instagram-Post.

Auf Einzelrennen für Teamwettbewerb verzichtet

Sie habe in einer starken und konstanten Saison als einzige Athletin die olympischen Auswahlkriterien in jeder Disziplin zu 100 Prozent erfüllt und sei bereit für die Spiele gewesen, so Weber weiter.

Um sich auf die Teamwettbewerbe zu konzentrieren, habe sie auch das 10-Kilometer-Einzelskating – «meine zweitbeste Disziplin in dieser Saison» – ausgelassen.

«Auswahlen sind nie einfach und ich respektiere diese Verantwortung. Aber Transparenz, Fairness und ehrliche Kommunikation müssen immer die Grundlage sein. Diese Entscheidung liegt nicht in meiner Hand, aber es ist wichtig, sich zu Wort zu melden, wenn Dinge falsch gehandhabt werden», hält Weber fest.

Der Team-Sprint am Mittwoch wird in der Skating-Technik gelaufen.