Franjo von Allmen, der Goldjunge der Schweiz, wurde 2001 geboren – und gehört damit zur Generation Z. sda

Authentisch, direkt und ganz nah dran: Bei den Olympischen Winterspielen zeigt sich die Generation Z von ihrer unverstellten Seite. Die jungen Athlet*innen filmen ihren Alltag für TikTok, sprechen offen über Liebe und Freundschaft – und äussern sich zudem politisch.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen An den Olympischen Winterspielen in Italien steht die Generation Z im Mittelpunkt.

Das Durchschnittsalter beträgt dieses Jahr 27.

Und der Generation-Z-Spirit zeigt sich überall: Von Interviews bis zu den sozialen Medien. Mehr anzeigen

Olympia 2026 Alle News Resultate

Die Generation Z (1995-2010) sind «digital natives», also mit dem Internet und den sozialen Medien gross geworden. Sie sind zudem politisch engagiert, legen grossen Wert auf mentale Gesundheit, handeln werteorientiert und lieben Unverbindlichkeit Ein Job soll für sie nicht nur Sicherheit bieten, sondern Sinn stiften und zugleich Freude machen.

Die Generation Z ist dieses Jahr auch stark bei den Olympischen Winterspielen in Italien vertreten. Zwar sind die Athlet*innen schon seit 2016 dabei, doch dieses Mal stehen sie so richtig im Mittelpunkt.

Zu den bekanntesten Schweizer Vertreter*innen der Generation Z zählen in diesem Jahr wohl Marco Odermatt (1997), Franjo von Allmen (2001) und Mathilde Gremaud (2000).

Das Durchschnittsalter der Sportler*innen dieses Jahr ist 27. In Disziplinen wie Snowboarden oder Eiskunstlauf oft deutlich darunter. Und der Gen-Z-Spirit zieht sich durch alles. Ein paar Beispiele:

Norweger betrüg seine Freundin

Der norwegische Biathlet Sturla Holm Lægreid gewann vor wenigen Tagen Bronze im Einzelrennen von Antholz. Er gab dem nordwegischen Rundfunk daraufhin ein Interview. Ungefragt erzählte er stattdessen, dass er seine Freundin betrogen hatte.

«Vor einem halben Jahr habe ich die Liebe meines Lebens getroffen», sagte der 28-Jährige unter Tränen. «Die schönste, tollste Person der Welt. Aber vor drei Monaten habe ich den grössten Fehler meines Lebens begangen und war ihr untreu.» Er habe ihr den Betrug gestanden, sie trennte sich von ihm. Lægreid hoffte, die Beziehung retten zu können, durch den «sozialen Selbstmord», wie er das öffentliche Geständnis bezeichnete.

Sein Impuls? Typisch Gen Z. War das eine öffentliche Form der Rechenschaft? Vielleicht. War es klassisches Oversharing? Definitiv.

US-Skifahrer äussert sich zu Trump

Auch bei diesen Olympischen Winterspielen schimmern politische Themen durch. Ganz im Stil der Generation Z. Einer, der das verkörpert, ist der 27‑jährige Hunter Hess aus dem US‑Skiteam.

Er sprach über die «gemischten Gefühle», die es auslöse, für die USA anzutreten, während zuhause Razzien der Einwanderungsbehörde ICE stattfinden. «Da passiert offensichtlich viel, das mir nicht gefällt – und vielen anderen auch nicht. Nur weil ich die Flagge trage, heisst das nicht, dass ich alles vertrete, was in den USA passiert.»

Damit ist er nicht alleine. Auch viele andere Athletinnen und Athleten nutzen die Spiele, um politische Themen anzusprechen. Der 27-jährige Skeleton-Profi Wladislaw Heraskewitsch wird sogar von den Winterspielen in Cortina deswegen ausgeschlossen. Grund dafür ist sein Helm, der 20 Bilder von Kindern und Athleten, die im Ukraine-Krieg ums Leben gekommen sind, zeigt.

Unzählige Posts in den sozialen Medien

Natürlich liebt und lebt die Generation Z in den sozialen Medien. Auf Plattformen wie TikTok und Instagram präsentieren Athlet*innen längst nicht mehr nur ihre Wettkämpfe, sondern gewähren Einblicke in ihren ganz persönlichen Olympia-Alltag. Sie scherzen über wenig schmeichelhafte Outfits, sprechen überraschend offen über Dating, Desserts oder andere Nebensächlichkeiten. Es fühlt sich an, als wäre man selbst Teil der Olympischen Winterspiele.

So etwa machen sich die US-Amerikanerinnen (zurecht) über ihren von Nike gelieferten Rock lustig. Dieser erinnert eher an eine Decke und ist mit einem Weisskopfseeadler verziert, der über eine Berglandschaft gleitet.

Nike hat für die Athletinnen einen Rock entwickelt, der sich im Handumdrehen in eine wärmende Decke verwandeln lässt, praktisch für das Siegerpodest, auf Reisen oder einfach zwischendurch. Der Rock ist auch für alle erhältlich, die nicht bei Olympia antreten, zum Preis von 145 US-Dollar.

Auch andere Länder – wie beispielsweise Kanada – gehen auf TikTok mit ihrer Kleidung viral:

Desserts sorgen bei den Olympischen Winterspielen in Mailand-Cortina erneut für den grossen Hype. Diesmal steht Tiramisu im Mittelpunkt. Wir erinnern uns zurück: Vor zwei Jahren machte der norwegische Schwimmer Henrik Christiansen in Paris mit viralen Videos über Schokoladenmuffins aus dem olympischen Dorf zum «Muffin Man» und löste einen weltweiten Trend aus.

Nun hat der 19-jährige Schweizer Snowboarder Jonas Hasler aus Thurgau die Rolle übernommen: In einem Video vor der Kantine feiert er das Tiramisu als «neuen Chocolate Muffin», bewertet es mit 12/10 Punkten und holt sich damit über 3 Millionen Views, inklusive Hommage an Christiansen.

Auch die Frauen lieben Tiramisu: Die Schweizer Freestyle-Skifahrerin und Goldmedaillengewinnerin Mathilde Gremaud (26) hat sich gleich ein ganzes Blech davon geschnappt und an den Tisch gebracht.

Die Fähigkeit, Dinge nicht allzu ernst zu nehmen, ist typisch für die Generation Z. Beispielsweise beim Thema Daten. Der 27-jährige US-Snowboarder Jake Pates etwa macht im Netz keinen Hehl daraus, dass er Single ist:

Er macht kein Geheimnis daraus, dass er noch auf der Suche nach einem Date für den Valentinstag ist:

Seine Teamkollegin, die 24-jährige US-Rodlerin Sophia Kirkby, lässt keinen Zweifel daran, dass sie an einem Date mit ihm interessiert wäre:

Die Olympischen Winterspiele 2026 zeigen also: Man kann nach den Sternen greifen – und dabei noch Spass haben.