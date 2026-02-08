Breezy Johnson holt Gold, Aicher nur knapp dahinter – Bronze an Sofia Goggia

Lindsey Vonn hat sich am Samstag mit kämpferischen Worten gemeldet. Die 41-Jährige will trotz ihres vor wenigen Tagen erlittenen Kreuzbandrisses die Goldmedaille holen – und machte das auch in einem Instagram-Post deutlich.

«Ich werde morgen am Start stehen und wissen, dass ich stark bin. Ich weiss, dass ich an mich glaube. Ich weiss, dass die Chancen aufgrund meines Alters, meines fehlenden Kreuzbandes und meines Titan-Knies gegen mich stehen – aber ich weiss auch, dass ich trotzdem daran glaube», schrieb sie. «Normalerweise hole ich gerade dann, wenn die Chancen am schlechtesten für mich stehen, das Beste aus mir heraus.»