Nadja Kälin gelingt zum Abschluss der olympischen Langlauf-Wettkämpfe im Val di Fiemme der Coup. Sie gewinnt Bronze über 50 km klassisch samt Massenstart.
Die Bündnerin gewann als erste Schweizer Langläuferin eine Einzelmedaille bei Olympischen Spielen.
Der Sieg ging in Abwesenheit der erkrankten Top-Favoritin Frida Karlsson an ihre Kollegin Ebba Andersson aus Schweden vor Heidi Weng aus Norwegen. Nadja Kälin meisterte eine Fünfergruppe im Endspurt und holte nach Silber im Team-Sprint bereits die zweite Medaille. Bereits zum Auftakt der zwei unerwartet erfolgreichen Wochen im Val di Fiemme hatte die 24-Jährige mit Platz 4 im Skiathlon brilliert.
Zunächst hatte wenig auf einen Medaillencoup der Schweizerin hingedeutet. Gleich am Start hatte es geheissen: Achtung, fertig, los. Da gab es kein Taktieren. Insbesondere Ebba Andersson wollte es wissen. Sie zog mit Heidi Weng davon, Nadja Kälin begann verhalten. Die Frau aus dem Engadin lag nach drei von sieben Runden als Achte 40 Sekunden hinter Bronze. Nach 30 km tauchte die Schweizerin aber in der Fünfergruppe auf, die um Bronze kämpfte – mit der Amerikanerin Jessie Diggins, der Österreicherin Teresa Stadlober, der Norwegerin Kristin Fosnäs und der Finnin Kerttu Niskanen.
Im Zeichen der Zugabe
Nadja Kälin packte die Chance, die sich durch den Startverzicht von Frida Karlsson ergab, konsequent. Sie konzentrierte sich ab Rennhälfte bereits auf die letzten entscheidenden Kilometer und versuchte nicht, die Konkurrentinnen vorher abzuschütteln. In den letzten zwei kurzen Anstiegen vor dem Ziel holte sie schliesslich die entscheidenden Meter heraus.
2002 hatte die Frauen-Staffel im Zeichen der fünf Ringe überraschend Bronze gewonnen, vergangenen Mittwoch im Team-Sprint jubelte Nadja Kälin, die den Vorzug vor Anja Weber erhalten hatte, mit Nadine Fähndrich über Silber. Somit war der Druck weg. Für Nadja Kälin stand der Fünfziger unter dem Zeichen der Zugabe.
Ebba Andersson konnte ihr Bild von diesen Spielen in der Königsdisziplin korrigieren. Dieses hatte bisher der Sturz in der Staffel geprägt, als sie danach mit einem Ski weiterlaufen musste und Schwedens Staffel-Gold vermasselt hatte.