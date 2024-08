Carlos Alcaraz liess Félix Auger-Aliassime keine Chance. Imago

Im Doppel mit Rafael Nadal scheidet Carlos Alcaraz im Olympia-Viertelfinale aus. Im Einzel-Wettbewerb hat der spanische Tennisstar nach einem aussergewöhnlich dominanten Auftritt eine Medaille sicher.

Carlos Alcaraz steht im olympischen Tennisturnier als erster Einzel-Finalist fest.

Der Spanier lässt dem Kanadier Félix Auger-Aliassime keine Chance.

Im Final am Sonntag trifft Alcaraz entweder auf den topgesetzten Serben Novak Djokovic oder aufstrebenden Italiener Lorenzo Musetti. Mehr anzeigen

Wimbledon- und French-Open-Champion Carlos Alcaraz kann seinen herausragenden Tennis-Sommer mit der Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Frankreich krönen. Mit einer eindrucksvollen Leistung fertigte der Spanier im Halbfinale in Paris den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 6:1, 6:1 ab und hat die Silbermedaille damit schon sicher.

Am Sonntag kann sich Alcaraz im Endspiel zum Nachfolger von Tokio-Olympiasieger Alexander Zverev küren. Im Finale trifft der Weltranglisten-Dritte in einer Neuauflage des Wimbledon-Endspiels auf den serbischen Topstar Novak Djokovic oder auf den Italiener Lorenzo Musetti.

Einmal mehr stellt Alcaraz einen Altersrekord auf. Mit 21 Jahren und 91 Tagen ist er der jüngste Endspiel-Teilnehmer, seit Tennis seit 1988 wieder olympisch ist. Auger-Aliassime wird nach seiner Niederlage gegen den Verlierer des zweiten Halbfinals um Bronze kämpfen.

In Paris ist Alcaraz 2024 noch unbezwingbar

Auf dem Court Philippe-Chatrier gab Alcaraz gegen den Überraschungs-Halbfinalisten schnell klar den Ton an. Immer wieder brachte der viermalige Grand-Slam-Turniersieger den Kanadier in dem einseitigen Duell auch bei dessen Aufschlagspielen erheblich in die Bredouille. Auger-Aliassime führte noch mit 1:0, dann überliess ihm Alcaraz mit seiner Mischung aus Druck und Raffinesse in Satz eins kein Spiel mehr. Im zweiten Durchgang gönnte der Spanier dem Kontrahenten lediglich das Spiel zum 1:1.

Auf dem Pariser Centre Court hatte Alcaraz im Juni im French-Open-Endspiel in fünf Sätzen gegen Alexander Zverev triumphiert und den ersten Grand-Slam-Titel des Hamburgers verhindert. Im Wimbledon-Endspiel führte er über weite Strecken Rekord-Grand-Slam-Sieger Djokovic vor.

Zverev war im Viertelfinale des olympischen Wettbewerbs gegen Musetti ausgeschieden und war dabei nach eigenen Angaben von körperlichen Problemen geschwächt.

