Der Walliser Silber-Held Roland Collombin wird im Februar 1972 am Genfer Flughafen Cointrin von seinen Eltern herzlich empfangen. Bild: Keystone

Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle Luca Betschart

Farblos war auch er nicht: Roland Collombin. Der Walliser Haudegen war nicht nur für seine Begabung auf Ski bekannt, sondern ebenso für seine Lebenslust – und die zelebrierte er auch 1972 in Sapporo. Der heute 74-Jährige wusste auch im fernen Japan, wo es was zu trinken gab. Mit einem Spieler der Schweizer Hockey-Nati zog er eines Abends um die Häuser, und die beiden fanden, was sie offenkundig zielsicher suchten: Streit.

Die Schuldfrage war für die rasch herbeigeeilten japanischen Polizisten rasch geklärt – die beiden Schweizer landeten im Gefängnis. Delegationsleiter Adolf Ogil schaffte es jedoch, mit Hilfe des Schweizer Konsulats die Querulanten zu befreien.

Die Medien blieben ruhig, wie Ogi Jahrzehnte später im SRF sagte: «Zusammen mit Fernsehreporter Karl Erb konnten wir die gesamte Presse dazu bringen, über den Vorfall zu schweigen.» Collombin revanchierte sich bei seinem Chef dann wenigstens mit der Silbermedaille.

Das Podest der Olympia-Abfahrt 1972: Roland Collombin, Bernhard Russi und Heini Messner (v.l.n.r.) jubeln über ihre Medaillen. Bild: Keystone

