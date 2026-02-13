Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle Luca Betschart

«Cool Runnings» – wer kennt den Sportfilm aus dem Jahr 1993 nicht? Vier jamaikanische Sprinter wagen den Sprung nach Calgary an die Olympischen Spiele – als Bobfahrer!

Trainiert werden sie von Komiker John Candy (1950-1994). Ein cineastischer Genuss für Klein und Gross. Sportlich scheitern die Männer aus der Karibik zwar. Die Herzen aber fliegen ihnen zu – am Ende selbst von der Konkurrenz, die sie zunächst mit Argwohn und Arroganz beobachtet hatte.

Und ganz an der Realität zielt der Hollywood-Film nicht vorbei. 1988 startete tatsächlich ein jamaikanisches Bob-Team bei Olympia. Teamleader war der heute 63-jährige Dudley Stokes. Im Viererbob schieden sie aus, und im Zweierbob landeten sie fernab der Medaillenränge. Ein sympathischer Farbtupfer waren sie gleichwohl.

Den Anstoss, es in Calgary zu versuchen, hatten übrigens zwei US-Amerikaner gegeben, die auf Jamaika Zeuge von Seifenkistenrennen gewesen waren. «Trainer» John Candy wusste ohnehin: «Sprinter sind geborene Bobfahrer.» Seither starten die Jamaikaner regelmässig, nicht selten finanziert durch Fan-Spenden aus aller Welt.

Das Olympiateam Jamaika mit Pilot Dudley Stokes, Winston Watt, Nelson Stoke und Wayne Thomas (v.r.n.l.) bei ihrer Olympia-Vorbereitung im Januar 1998. Bild: AP

