An den Olympischen Spiele geht es für die einen ums dabei sein, für andere um eine Medaille. blue Sport liefert dir die Übersicht, wann die grössten Schweizer Medaillenkandidat*innen im Einsatz stehen.

An den Olympischen Spielen in Paris stehen mehrere Schweizer Medaillenawärter*innen am Start.

Mit Marlen Reusser, Jolanda Neff und Belinda Bencic verpassen drei Top-Athletinnen aus unterschiedlichen Gründen die Olympischen Spiele.

Samstag, 27. Juli

20:42 Uhr – Schwimmen, 400 Meter Freistil, Final

Antonio Djakovic hat an Weltmeisterschaften schon Medaillen abgestaubt. Warum sollte es an Olympischen Spielen nicht klappen? Erst gilt es natürlich, die Final-Teilnahme zu schaffen, dann ist für den 21-jährigen Schwimmer aus Uster alles möglich.

Sonntag, 28. Juli

14:10 Uhr – Mountainbike Damen

Alessandra Keller und Sina Frei stehen für die Schweiz am Start. Keller führt aktuell den Gesamtweltcup an und geht in Paris als einer der Medaillen-Anwärterinnen ins Rennen. Frei fuhr 2021 in Tokio zu Olympia-Silber, seither kam sie aber nicht mehr richtig auf Touren. Aufgrund des gesundheitsbedingten Ausfalls von Jolanda Neff, rutschte Frei in den Kader nach.

Montag, 29. Juli

09:30 Uhr – Sportschiessen, Luftgewehr 10 Meter, Final

Nina Christen staubte an den Olympischen Spielen 2021 in Tokio ab. Sie sicherte sich Gold beim 50 Meter Dreischiessen, mit dem Luftgewehr hievte sie sich aus zehn Metern zur Bronzemedaillen-Gewinnerin. Zuerst gilt es aber, die Final-Quali zu schaffen.

12:00 Uhr – Beachvolleyball Damen

Nina Brunner und Tanja Hüberli starten am 29. Juli in das olympische Turnier. Die Europameisterinnen gehen zwar nicht als Favoritinnen für eine Medaille ins Rennen, zuzutrauen ist ihnen Edelmetall aber. Im ersten Spiel kommt es gleich zur EM-Revanche: Die Schweizerinnen treffen auf das spanische Duo Alvarez/Moreno. In Wien 2023 gingen Brunner und Hüberli als Siegerinnen vom Platz.

14:10 Uhr – Mountainbike Herren

Nina Schurter und Matthias Flückiger gehören zu den ganz heissen Eisen auf eine olympische Medaille. Schurter hat bereits einen gesamten Medaillensatz inne (Bronze Peking 2008, Silber London 2012, Gold Rio 2016). Flückiger gewann in Tokio 2021 die Silbermedaille. Im diesjährigen Gesamtweltcup belegt Schurter Rang 2, Flückiger Rang 6.

Im Mountainbike gehören gleich wieder mehrere Schweizer zu den Medaillehoffungen. Keystone

16:00 Uhr – Judo, bis 73 Kilogramm, Final

Nils Stump ist Judo-Weltmeister in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm. In Tokio hatte er bereits seinen ersten Kampf verloren, in Paris brennt er auf Revanche.

20:30 Uhr – Schwimmen, 200 Meter Freistil, Final

Antonio Djakovic ist schnell über 400 Meter Freistil, auch über 200 Meter hat er einiges auf dem Kasten. Aber auch hier gilt es, zuerst die Final-Quali zu schaffen.

21:19 Uhr – Schwimmen, 100 Meter Rücken, Final

Roman Mityukov gehört in dieser Disziplin zu den besten der Welt. An der diesjährigen Weltmeisterschaft schwamm der Genfer über 100 Meter auf Rang 6. Schafft er den Final, sind die Medaillen-Chancen intakt.

Mittwoch, 31. Juli

10:00 Uhr – Beachvolleyball Damen

Nina Brunner und Tanja Hüberli stehen in der 2. Partie einem deutschen Duo gegenüber. Sie treffen auf das Team Ludwig/Lippmann. Erstere smashte sich 2016 in Rio mit der damaligen Partnerin Kira Walkenhorst zu Olympia-Gold.

13:10 Uhr – BMX Freestyle Damen, Final

Nikita Ducarroz tanzte sich auf ihren zwei Rädern zur olympischen Bronzemedaille 2021. In Tokio feierte die Disziplin ihre Premiere, seither ist die Konkurrenz stark gewachsen. Das ändert aber nichts daran, dass die Westschweizerin an den Olympischen Spielen in Paris erneut zuschlagen will.

20:36 Uhr – Schwimmen, 200 Meter Schmetterling, Final

Noè Ponti ist im Falle einer Final-Teilnahme alles zuzutrauen. Der 23-jährige Tessiner hat bereits an den Olympischen Spielen in Tokio 2021 eine Bronzemedaille abgestaubt (100 Meter Schmetterling), auch über die doppelte Distanz ist er schnell.

Freitag, 2. August

09:30 Uhr – Spotschiessen, Gewehr 50 Meter Dreischiessen, Final

Nina Christen traf in Tokio 2021 ins Schwarze. Die Sportschützin sicherte sich Olympiagold. Die 30-jährige Nidwaldnerin wird wohl auch in Paris 2024 eine Medaille ins Auge fassen.

11:30 Uhr – Rudern, Herren Zweier, Finale

Andrin Gulich und Roman Röösli rudern um Olympia-Gold. Die Final-Qualifikation ist eine Formsache. Das Ruder-Duo ist im Zweier ohne Steuermann Weltmeister und Gesamtweltcupsieger.

Andrin Gulich (links) und Roman Röösli gehören an den Olympischen Spielen zu den ganz grossen Medaillenhoffungen. Keystone

14:00 Uhr – Springreiten Team, Final

Steve Guerdat, Martin Fuchs und Pius Schwizer springen beim Schloss Versailles um Edelmetall. In Tokio ergatterte sich die Schweizer Delegation mit Rang fünf ein Diplom.

20:36 Uhr – Schwimmen, 200 Meter Rücken, Final

Roman Mityukov ist in dieser Disziplin aktueller Vize-Weltmeister. Die Final-Teilnahme womöglich das Minimal-Ziel für den 24-Jährigen an den diesjährigen Olympischen Spielen.

20:43 Uhr – Schwimmen, 200 Meter Lagen, Final

Jérémy Desplanches schwamm in Tokio 2021 zur Bronzemedaille. In Paris dürfte aber erstmals das Überstehen der Vorrunden im Fokus stehen. An der diesjährigen WM war für ihn im Halbfinal Schluss. Sein Palmares zeigt aber, dass er zu einer olympischen Medaille schwimmen kann.

Samstag, 3. August

16:00 Uhr – Beachvolleyball Damen

Nina Brunner und Tanja Hüberli treffen auf dem Weg in die Achtelfinals in der dritten Partie auf das franzöische Duo Placette/Richard.

20:30 Uhr – Schwimmen, 100 Meter Schmetterling, Final

Noè Ponti schwamm in Tokio 2021 zur Bronzemedaille. Seither ist der Tessiner noch schneller geworden. Im Dezember 2023 knackte er mit einer Zeit von 48.47 Sekunden den 14-jährigen Europa-Rekord. Zum Vergleich: In Tokio lag die Siegerzeit bei 49.45 Sekunden.

Noè Ponti holte an den letzten Olympischen Spielen die Bronzemedaille über 100 Meter Schmetterling. sda

Dienstag, 6. August

10:00 Uhr – Springreiten Final

Steve Guerdat und Martin Fuchs springen mit ihren Pferden im Falle einer Final-Qualifikation um Olympia-Gold. Guerdat kürte sich in London 2012 zum Olympia-Sieger. Fuchs war in Tokio beim Teamspringen mit Guerdat dabei, als man auf Rang 5 sprang.

20:15 Uhr – Weitsprung

Simon Ehammer gehört zu den grossen Medaillentrümpfen. Auf einen Start beim Zehnkampf verzichtet er. Der volle Fokus gilt dem Weitsprung. Ehammers Ziel ist eine Medaille, wie er bei blue Sport verrät. Edelmetall wäre gleichbedeutend mit der ersten olympischen Leichtathletik-Medaille seit Werner Günthör 1988.

Olympia 2024 Vom 26. Juli bis 11. August findet in Paris die Sommerolympiade statt. Live-Berichte und Ticker, Medaillenspiegel und alle News immer auf blue News. sda

Freitag, 9. August

19:30 Uhr – 4 x 100-Meter-Staffel

Sarah Atcho-Jaquier, Emma Van Camp, Géraldine Frey, Salome Kora, Léonie Pointet und Mujinga Kambundji – vier dieser Athletinnen werden an der Staffel mitlaufen. An den Olympischen Spielen in Tokio 2021 lief die Staffel auf Rang 4. An der WM, auch an der Leichtathletik-WM in Rom verpasst sie eine Medaille. Klappt es in Paris 2024 mit dem Sprung auf das Podest?

Die grossen Abwesenden

Marlen Reusser gehört zu den grossen Namen im Radrennsport. Im Strassenrennen und im Einzelzeitfahren wäre sie unter den Medaillen-Kandidatinnen gewesen. Paris 2024 verpasst Reusser aufgrund einer Virusinfektion, von der sie sich noch nicht vollständig erholt hat.

Jolanda Neff wird ihren Olympiasieg von Tokio 2021 nicht verteidigen können. Die Mountainbikerin muss aus gesundheitlichen Gründen für die Olympischen Spiele passen.

Belinda Bencic servierte in Tokio 2021 zu olympischem Tennis-Gold. Sie wurde im April Mama von Töchterchen Bella und befindet sich in einer sportlichen Pause.

