Am 7. Februar 2026 um 11.30 Uhr ist der Start der legendären Herrenabfahrt in Bormio: die Stelvio. Wer die Abfahrt kennt, weiss, welche Risiken damit verbunden sind: In den vergangenen Weltcup-Saisons passierten dort besonders schwere Unfälle. So verletzte sich Cyprien Sarrazin im Abfahrtstraining in Bormio im Dezember 2024 schwer.

