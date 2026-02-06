  1. Privatkunden
Olympia 2026 Darum ist die Stelvio eine der gefährlichsten Abfahrtspisten der Welt

Nicole Agostini

6.2.2026

Olympia 2026: Darum ist die Stelvio-Abfahrt eine der gefährlichsten der Welt

Olympia 2026: Darum ist die Stelvio-Abfahrt eine der gefährlichsten der Welt

aum eine Abfahrt gilt als so anspruchsvoll wie die Stelvio in Bormio. Wieso das die Athleten so sehen, erfährst du im Video. Dieses Jahr findet das Rennen am 7. Februar statt, im Rahmen der Olympischen Winterspiele.

06.02.2026

Kaum eine Abfahrt gilt als so anspruchsvoll wie die Stelvio in Bormio. Wieso das die Athleten so sehen, erfährst du im Video. Dieses Jahr findet das Rennen am 7. Februar statt, im Rahmen der Olympischen Winterspiele.

Nicole Agostini

06.02.2026, 19:09

06.02.2026, 19:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Herrenabfahrt auf der Stelvio in Bormio gilt als besonders gefährlich.
  • In den vergangenen Weltcup-Saisons kam es dort wiederholt zu schweren Unfällen, unter anderem verletzte sich Cyprien Sarrazin im Abfahrtstraining im Dezember 2024 schwer.
  • In dieser Saison findet kein Weltcuprennen statt, da die Strecke im Rahmen der Olympischen Winterspiele genutzt wird. blue News begleitet das Rennen ab 11.30 Uhr mit einem Live-Ticker.
  • Wieso die Abfahrt als gefährlich gilt, erfährst du im Video.
Mehr anzeigen

Am 7. Februar 2026 um 11.30 Uhr ist der Start der legendären Herrenabfahrt in Bormio: die Stelvio. Wer die Abfahrt kennt, weiss, welche Risiken damit verbunden sind: In den vergangenen Weltcup-Saisons passierten dort besonders schwere Unfälle. So verletzte sich Cyprien Sarrazin im Abfahrtstraining in Bormio im Dezember 2024 schwer.

Was macht diese Abfahrt aber so gefährlich, wieso ist sie so anspruchsvoll? Das erfährst du im Video.

Der Ski-Weltcup lässt die Herren-Abfahrt in Bormio in dieser Saison aus, weil dort das Olympiarennen stattfindet. blue News tickert das Rennen ab 11.30 Uhr.

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Sarrazin nach seinem Horror-Sturz: «Ich kämpfe noch mit Knieschmerzen»

Cyprien Sarrazin spricht im Interview mit blue News über seinen Horror-Sturz in Bormio und darüber, wie es ihm heute geht.

22.10.2025

